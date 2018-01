BOT Sóc Trăng kẹt cứng, xả trạm tài xế vẫn không cho xe đi

(Dân Việt) Khoảng 12h20 phút trưa nay (8.1), sau nhiều lần đóng - mở trạm, BOT Sóc Trăng vẫn bị kẹt cứng khoảng 2km do tài xế không cho xe đi mặc dù đã xả trạm. Tình trạng này kéo dài khiến cho nhiều người dân bị kẹt tại đây rất mệt mỏi.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại đây, nhiều tài xế dừng xe tại trạm BOT Sóc Trăng và rời khỏi xe. Điều này dẫn đến tình trạng kẹt xe ở cả hai chiều ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều hành khách trên các xe khách buộc phải xuống đường tìm nơi nghỉ ngơi, nhiều xe phải quay đầu.

Theo người dân địa phương, để khắc phục tình trạng kẹt xe, hiện tại lực lượng Cảnh sát Giao thông đang điều tiết giao thông và yêu cầu người dân từ đèn đỏ ngã ba An Trạch (ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) phải tìm đường khác để di chuyển.

Kẹt xe hàng km. (Ảnh: Chúc Ly)

Tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng. (Ảnh: Chúc Ly)

Tất cả các loại xe đều chung tình cảnh nằm chờ. (Ảnh: Chúc Ly)

Xe từ hướng Bạc Liêu. (Ảnh: Chúc Ly)

Và từ hướng Cần Thơ đều kẹt cứng. (Ảnh: Chúc Ly)

Người dân tụ tập tại trạm BOT Sóc Trăng. (Ảnh: Chúc Ly)

Dịch vụ ăn uống có ngay tại trạm. (Ảnh: Chúc Ly)

Hành khách buộc phải xuống xe. (Ảnh: Chúc Ly).

Clip: Tài xế gõ cửa buồng thu phí, chất vấn nhân viên