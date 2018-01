Cận cảnh dự án khiến ông Đinh La Thăng và đồng phạm dính vòng lao lý

Nhiều hạng mục của dự án nhiệt điện Thái Bình 2 vẫn chưa hoàn thành. Phía ngoài cổng vào, chỉ có vài bảo vệ đứng canh. Bên trong không thấy có sự xuất hiện của công nhân xây dựng.

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 là tâm điểm khiến nhiều lãnh đạo PVN vướng lao lý, mới đây Trịnh Xuân Thanh cũng nhận trách nhiệm về dự án đầy tai tiếng này.

Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 nằm tại xã Mỹ Lộc (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34.295 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD), công suất thiết kế 1.200 MW, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư.

Cáo trạng truy tố các bị cáo xác định dù chưa có đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của PVC, chưa làm các thủ tục liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu nhưng tháng 6.2010, ông Đinh La Thăng, thời điểm đó làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, vẫn ký Nghị quyết đồng ý về chủ trương giao Tổng công ty Xây lắp Dầu khí ( PVC) thực hiện gói thầu EPC của dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, theo hình thức chỉ định thầu.

Phải đến tháng 10.2011, PVN và PVC mới hoàn tất thủ tục pháp lý, ký lại hợp đồng EPC nhưng trước đó nhiều tháng, Tập đoàn Dầu khí đã tạm ứng cho PVC hơn 6,6 triệu USD và 1.300 tỷ đồng.

Cáo trạng quy kết ông Đinh La Thăng chỉ định thầu và yêu cầu PVPower ký hợp đồng với PVC vi phạm các quy định pháp luật. Việc cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí chỉ đạo cán bộ dưới quyền tạm ứng tiền cho công ty của Trịnh Xuân Thanh cũng vi phạm các quy định hiện hành.

Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 nằm ngay bên cạnh nhiệt điện Thái Bình 1 (bên phải). Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có hợp đồng EPC nhà máy chính quy định cấp chứng chỉ hoàn thành tạm thời tổ máy số 1 vào tháng 1.2015, tổ máy số 2 vào tháng 7.2015.

Nhưng đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đạt mới 81,16%, trong đó: Thiết kế đạt 99,5%; ký các hợp đồng mua sắm đạt 99,61%; Chế tạo, sản xuất và vận chuyển đạt 93,07%; Thi công đạt 74,13%. Theo thông báo điều chỉnh của Văn phòng Chính phủ tại văn bản 329/TP-VPCP ngày 2.10.2015, yêu cầu đưa các tổ máy vào vận hành trong tháng 9.2017 và tháng 3.2018.

Kiểm toán Nhà nước đánh giá tại dự án này, phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm kiểm tra cường độ không có tên cán bộ giám sát được cho là “không tuân thủ quy định”. Ngoài ra, nhật ký thi công, hồ sơ nghiệm thu chất lượng, hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng của hạng mục rào tạm không có xác nhận của giám sát chủ đầu tư cũng chưa tuân thủ đúng quy định.

Ngay cổng vào dự án, nhiều công trình vẫn ngổn ngang.

Vài công nhân làm việc tại một số tổ hợp tòa nhà phía ngoài dự án.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC, hồi cuối tháng 9.2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra thông báo về việc thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Lê Đình Mậu, kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Kế toán và Kiểm toán PVN, Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN, Trần Văn Nguyên, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2, và Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC.

Cả 4 bị can nêu trên có liên quan sai phạm các nguyên tắc về tài chính trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bắt tạm giam Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch PVC và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC.

Ngày 8.12.2017, ông Đinh La Thăng bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam vì liên quan 2 vụ án trong đó có vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Chiều 11.1, sau 4 ngày xét xử, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị mức án với ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh án chung thân.