Cháu bé bị bỏ trong hố nhà vệ sinh: Hé lộ nguyên nhân không ngờ

(Dân Việt) Sau khi người nhà phát hiện cháu bé sơ sinh trong nhà vệ sinh có hỏi người mẹ thì nhận được câu trả lời "đẻ rơi, không biết...".

Hình ảnh của bé trai ở trong viện. Câu chuyện và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Như Dân Việt đã đưa tin, mới đây mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé trai sơ sinh bị mẹ đẻ rơi trong nhà nhà xí, sau đó bà nội phát hiện đưa đi Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu khiến dư luận xôn xao. Như Dân Việt đã đưa tin, mới đây mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé trai sơ sinh bị mẹ đẻ rơi trong nhà nhà xí, sau đó bà nội phát hiện đưa đi Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu khiến dư luận xôn xao. Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội có nội dung như sau: “Một bé trai 3,2kg bị mẹ ruột đẻ trong nhà xí xong nhét xuống lỗ gạch ở hố xí. Cái lỗ hố xí ở quê miệng nó chỉ nhỏ như viên than tổ ong, vậy mà nhét cho bé chui xuống hố… sau đó người mẹ về giường nằm như bình thường. May sao bà nội bé đi vệ sinh thấy mỗi bàn tay bé thò thò ra khỏi hố phân, bà kêu hàng xóm sang đập nhà xí moi bé lên, giờ bé đang nằm tại viện A Thái Nguyên. Cháu bé bị bỏ lại trong nhà vệ sinh ở xã Yên Trạch, Phú Lương, Thái Nguyên đã ổn định sức khỏe. Trao đổi trên báo Đất Việt, ông Ma Văn Tý - Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, Thái Nguyên cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân một cháu bé sơ sinh trong nhà vệ sinh, trên người có nhiều thương tích. "Khi nhận được tin báo, lực lượng xã đã xuống địa bàn hỗ trợ gia đình làm công tác vệ sinh cho cháu bé và cùng gia đình đưa cháu đi cấp cứu" - ông Tý nói. Kể về hoàn cảnh của cháu bé sơ sinh, vị Chủ tịch UBND xã Yên Trạch cho hay, cháu là con thứ 3 của một đôi vợ chồng công nhân. "Gia đình này có sổ hộ khẩu và sinh sống ở Bắc Kạn, mới về địa phương sinh sống được 2 ngày tại nhà bố mẹ chồng thì xảy ra sự việc. Khi họ về đây, người vợ mang bầu nhưng sau đó thì không thấy nữa. Ban đầu người mẹ chồng phát hiện ra bé sơ sinh trong nhà vệ sinh cũng không biết là con ai, đến khi tra hỏi con dâu thì mới biết đó chính là cháu nội của mình" - ông Tý kể. Hiện cơ quan chức năng chưa thể kết luận sự việc cháu bé được phát hiện trong nhà vệ sinh có phải do bị mẹ bỏ lại sau sinh hay không. Ông Tý cho hay: "Người mẹ đã nhận đó chính là con của mình. Chị ấy nói rằng "đẻ rơi, không biết". Bây giờ cả hai vợ chồng đều túc trực tại bệnh viện tỉnh Thái Nguyên để chăm sóc cháu bé, còn 2 đứa con lớn gửi ở nhà cho ông nội trông nom". Ông Tý nhận định, nguyên nhân sự việc có thể bắt nguồn từ việc khó khăn kinh tế hoặc mâu thuẫn gia đình. Cũng trao đổi trên tờ báo này, bà nội của cháu bé kể lại: "Khi thấy tiếng trẻ con khóc trong nhà vệ sinh tôi cũng không nghĩ đó lại chính là cháu mình. Khi vừa bước vào, tôi thấy một cánh tay nhỏ đang với với, trên người nhiều thương tích nên mới hô hoán mọi người đến giúp". Bà nội cháu bé cũng không rõ nguyên nhân vì sao con dâu lại bỏ lại con trong nhà vệ sinh. "Nó nói do đẻ rơi nên bây giờ gia đình cũng chỉ biết vậy, tập trung cứu chữa cho cháu nhỏ còn vấn đề này sẽ tìm hiểu sau. Mấy ngày nay bên công an cũng liên tục triệu tập bố mẹ cháu để làm việc..." - người bà nói. Kể về người con dâu, bà cho biết: "Từ trước đến nay nó không có biểu hiện gì lạ. Hai vợ chồng dự định sẽ về Thái Nguyên sinh con để tiện có ông bà nội giúp đỡ. Từ sau khi sự việc xảy ra, con dâu tôi cũng không có biểu hiện gì bất thường, chỉ tránh tiếp xúc với người ngoài". Được biết, sau 5 ngày điều trị ở Bệnh viện A Thái Nguyên, sức khỏe cháu bé đã ổn định, có thể tự bú sữa, không còn nguy hiểm tới tính mạng.

