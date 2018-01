Chồng và con tấn công cảnh sát để cứu vợ bị bắt theo lệnh truy nã

Rùa trở về nhà sau 4 năm trốn nã thì bị công an vây bắt. Trên đường bị dẫn giải về cơ quan công an, chồng và con trai của Rùa xuất hiện xông vào tấn công công an để cứu người phụ nữ này.

Ngày 21.1, theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, đơn vị đang tổ chức truy bắt Gia Cha Xìa (55 tuổi) trú tại xã Đoọc Mạy để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, hơn 4 năm trước, Vừ Y Rùa (52 tuổi) đã dùng dao chém chị gái. Gây án xong, Rùa bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, người phụ nữ này bị cơ quan công an khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Do Rùa bỏ trốn nên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã. Vừ Y Rùa cùng hai con trai. Vào cuối tháng 12.2017, nhận được tin Rùa đã xuất hiện, cơ quan công an tổ chức người và bắt được người phụ nữ này sau 4 năm lẩn trốn. Trên đường dẫn giải Rùa về cơ quan công an, bất ngờ Già Cha Xia - chồng của Rùa cùng hai con trai là Già Pá Xồng (34 tuổi) và Già Pá Khù (26 tuổi) dùng hung khí tấn công để cứu Rùa. Vụ việc đã khiến 1 cảnh sát bị thương. Lúc Xồng và Khù bị khống chế đưa về cơ quan công an thì vợ chồng Xia và Rùa bỏ trốn lên núi. Đến ngày 16.1 vừa qua, Rùa đã đến công an đầu thú. Cơ quan công an đang truy bắt Già Cha Xia để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trịnh Nguyễn - C.Đức (ANTĐ)