Chú rể Bình Thuận rước dâu bằng đoàn xe trâu kéo gây sốt

Chú rể 22 tuổi cho biết vì muốn tạo bất ngờ cho cô dâu, anh đã chuẩn bị 7 chiếc xe trâu trong ngày cưới.

Ngày 7/1, nhiều dân mạng chia sẻ hình ảnh về màn đón dâu bằng xe trâu tại Phan Thiết, Bình Thuận và thể hiện sự thích thú: "Lần đầu tiên thấy đám rước bằng xe trâu", "Ý tưởng ấn tượng và táo bạo quá"...

Hai nhân vật chính trong đám cưới này là Lâm Mỹ Trang (19 tuổi) và Đặng Trường An (22 tuổi). Họ cùng quê Bình Thuận.

Chú rể cho Zing.vn biết hôn lễ diễn ra sáng 6/1 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Trường An rất vui khi ngày trọng đại của mình được không ít người quan tâm.

Hình ảnh xe trâu được tận dụng làm xe rước dâu ở Bình Thuận.

"Mình muốn tạo kỷ niệm đáng nhớ, làm cho vợ bất ngờ. Một phần do mình cũng không thích những chiếc xe rước dâu thông thường. Rất may gia đình hai bên đều ủng hộ và cảm thấy thích thú", Trường An chia sẻ.

Chú rể Bình Thuận mất hơn một tháng để chuẩn bị 7 xe trâu kéo và một ngày trang trí thành xe rước dâu bắt mắt.

Nói về nửa còn lại, Trường An tiết lộ Mỹ Trang là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, đúng mẫu người anh tìm kiếm từ lâu. Cả hai đã có thời gian 4 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung một nhà.

Trường An - Mỹ Trang hạnh phúc bên nhau trong ngày cưới.

Clip: Màn rước dâu bằng máy cày, xe bò có 1-0-2. Nguồn: Facebook