Chủ tịch huyện bị hắt tiết lợn nói về thư xin lỗi của tiểu thương

Ông Lê Ngọc Huấn không mong muốn công dân vướng vào lao lý nhưng vụ việc đã vượt quá thẩm quyền của ông, do cơ quan điều tra quyết định.

Sau khi hắt tiết lợn lên người Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) Lê Ngọc Huấn và bị khởi tố, hôm 2.3, nữ tiểu thương Nguyễn Thị Loan đã gửi thư xin lỗi, mong muốn ông tha thứ.

Ông Lê Ngọc Huấn cho biết, ông chưa trực tiếp đọc lá thư mà chỉ nghe thông tin qua báo chí.

“Ngày nghỉ nhưng công việc của tôi quá nhiều, nên tôi chưa thể đọc thư”, ông Huấn nói.

Về nội dung thư bà Loan cho rằng đã hành động vì nông nổi, thiếu hiểu biết, do hoàn cảnh khó khăn, mong ông tha thứ, rút đơn, ông Huấn khẳng định, ông không mong muốn công dân vướng vào lao lý. Nhưng vụ việc đã vượt quá thẩm quyền của ông, do cơ quan điều tra quyết định, cá nhân ông có muốn cũng không thể can thiệp hay thay đổi được.

“Hôm đó không chỉ mình tôi mà còn có lực lượng công an huyện, thành viên trong đoàn đi kiểm tra cũng bị chị Loan hắt tiết lợn. Hành vi đó không còn là quan hệ dân sự giữa tôi và chị Loan, mà là giữa chị Loan với người đứng đầu chính quyền, và với cả đoàn kiểm tra công vụ của huyện.

Lá thư xin lỗi của chị Loan

CSĐT đã khởi tố bị can, và là nơi thụ lý, cung cấp các thông tin liên quan. Thư của chị Loan và ý kiến chấp thuận của tôi trước lá thư cũng chỉ là tình tiết để cơ quan có thẩm quyền xem xét mà thôi”, ông Huấn nói thêm.

Trước đó, sáng 24 Tết, chị Nguyễn Thị Loan dùng chai đựng tiết động vật hắt vào người ông Lê Ngọc Huấn lúc ông đi chỉ đạo công tác giết mổ tại chợ Sơn.

Cơ quan điều tra cho biết, hành động của bị can Loan làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của ông Huấn nên đã khởi tố về tội “làm nhục người khác”.