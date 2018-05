Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 7 “hiệp sĩ”

(Dân Việt) Ngày 18.5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định về việc truy tặng và tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho 7 “hiệp sĩ” (Q.Tân Bình, TP.HCM) do đã có hành động dũng cảm trong quá trình phát hiện và tổ chức vây bắt các đối tượng trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, có 5 cá nhân thường trú tại TP.HCM được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm gồm: Ông Trần Văn Hoàng, ngụ phường 13, quận Tân Bình (nguyên quán xã Hòa Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); ông Nguyễn Đức Huy, phường Tân Thành, quận Tân Phú; ông Đinh Phú Quý, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi; ông Đinh Văn Thái, phường 10, quận Tân Bình và ông Lê Văn Tuyên, phường Đa Kao, quận 1 (nguyên quán xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Hai cá nhân được truy tặng Huân chương Dũng cảm gồm: Ông Nguyễn Văn Thôi, nguyên quán xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định và ông Nguyễn Hoàng Nam, nguyên quán phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Quyết định về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Ảnh: FB Nguyen Tuan Quynh)

Như Dân Việt đã đưa tin: Trước đó, tối 13.5, có một nhóm đối tượng điều khiển xe máy lưu thông trên các tuyến đường ở khu vực cư xá Bắc Hải, quận 10. Thấy nhóm đối tượng này có nhiều biểu hiện khả nghi nên nhóm “hiệp sĩ” bám theo. Khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), một trong 2 đối tượng đi trên xe đã xuống bẻ khóa chiếc xe SH đang dựng trên vỉa hè. Thấy vậy, nhóm “hiệp sĩ” đã tiếp cận để vây bắt. Kẻ trộm manh động đã lấy dao tự chế tấn công làm 2 người trong nhóm “hiệp sĩ” tử vong (“hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam và “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi). Ngoài ra còn có 3 người khác trong nhóm “hiệp sĩ” bị thương nặng được đưa vào điều trị tại bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 nghi can Nguyễn Tấn Tài (tự Tài “Mụn”, SN 1994, ngụ quận 12, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) can tội Trộm cắp tài sản và Giết người. Đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TP.HCM) bị khởi tố về hành vi Che giấu tội phạm.

