Clip: 2 màn trình diễn của người Việt đang gây sốt tại sàn đấu quốc tế

(Dân Việt) 2 màn trình diễn vô cùng xuất sắc của những tài năng Việt đã thuyết phục được những giám khảo khó tính tại chương trình American Idol và Asia's Got Talent.

Clip: 2 màn trình diễn của người Việt đang gây sốt tại sàn đấu quốc tế

Tag: myra trần american idol, người việt american idol, american idol việt nam, quang đăng asia's got talent, vũ nông dân asia got talent, lifedance asia's got talent