Clip: Cận cảnh kẻ "ngáo đá" dùng dao khống chế thiếu nữ

Sau gần 1 giờ thương thuyết, Công an Lào Cai áp sát taxi, giải cứu an toàn cô gái bị thanh niên "ngáo đá" gí dao khống chế giữa đường phố. Nghi can nghiện ma túy, có 1 tiền án.

Theo Thanh Tuấn - Hoàng Lam (Zing)

Tag: bắt kẻ ngáo đá dùng dao khống chế thiếu nữ, bắt kẻ ngáo đá khống chế thiếu nữ, bắt kẻ ngáo đá, ngáo đá, Nguyễn Xuân Thịnh