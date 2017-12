Clip: Chàng trai lao mình cứu 4 người bị sóng dữ hất văng xuống biển

Sau 7 ngày đêm lênh đênh giữa giông bão, tàu cá QNg 98465 của ngư dân xã Phổ Châu (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã cập bến an toàn, mang theo cả câu chuyện đẹp về tình người giữa biển khơi

Ngày 16.12, tại vùng biển Hoàng Sa, những con sóng dữ đã nhấn chìm tàu cá BD 95681 của ngư dân Trần Đức (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Vị trí tàu cá Bình Định gặp nạn thuộc vùng biển Hoàng Sa, cách đất liền trên 280 hải lý.

4 ngư dân trên tàu chỉ kịp phát tín hiệu cầu cứu rồi leo lên chiếc thúng câu nhỏ giữa đại dương mênh mông sóng dữ.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu cá QNg 98565 do ngư dân Trần Quân làm thuyền trưởng cùng em trai Trần Thanh Ron (sinh năm 1993) và 3 ngư dân khác lập tức đến ứng cứu.

Sau 1 giờ tìm kiếm, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã phát hiện và nhanh chóng ứng cứu 4 ngư dân Bình Định đang vất vả chống chọi với sóng gió.

Đây cũng là lúc câu chuyện tình người giữa biển khơi của chàng ngư dân trẻ Trần Thanh Ron với 4 ngư dân gặp nạn bắt đầu.

Ron kể, vừa đến nơi tàu cá Bình Định gặp nạn thì sóng lớn lại nổi lên có thể lật úp thúng bất cứ lúc nào nên mọi người liền tìm cách ứng cứu. 2 ngư dân đầu tiên vừa được đưa lên tàu cá QNg 98465 cũng là lúc sóng lớn đánh lật thúng câu hất văng 2 ngư dân còn lại xuống biển.

Ngư dân Trần Thanh Ron

Tàu cá của ngư dân Trần Đức (tỉnh Bình Định) bị sóng lớn đánh chìm ở Hoàng Sa. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không một chút đắn đo, Ron mang theo dây thừng lao mình xuống biển cứu người.

"Lúc đó chỉ biết lao xuống đưa mấy anh em lên cho nhanh nếu không sẽ nguy hiểm vì sóng lớn quá. Nghĩ vậy là em nhảy xuống chẳng kịp mang áo phao", Ron nói.

Ở độ tuổi 25 với 8 năm lênh đênh trên biển khơi nên Ron bơi cực giỏi, điều đó đã giúp chàng trai trẻ chống chọi với những con sóng dữ đưa 2 ngư dân còn lại lên tàu cá an toàn.

"Đưa mọi người lên bờ xong em tính lên tàu thì thấy túi nhựa đựng bộ đàm và vật dụng của tàu cá Bình Định trôi ngang. Nghĩ mình còn sức nên cố bơi đến lấy giúp họ, ai ngờ một con sóng lớn ập tới. Em bị sóng nhấn xuống rất sâu rồi cuốn qua đáy tàu sang bên kia luôn. May là không sao", Ron cười hiền.

Ron cho biết, sau khi ứng cứu thành công 4 ngư dân Bình Định thì tàu cá của Ron cũng không kịp chạy tránh gió.

Giữa mênh mông biển khơi với những con sóng cao trên 3 m, tàu cá Quảng Ngãi đành thả neo trụ lại suốt 5 ngày mới có thể trở về đất liền. Thêm 2 ngày đêm lênh đênh trên biển, tàu cá Quảng Ngãi đã đưa 4 ngư dân Bình Định cập bến an toàn.

Hành động dũng cảm của Ron đã được một ngư dân ghi lại, hình ảnh chàng trai trẻ lao mình vào sóng dữ cứu người đã trở thành câu chuyện đẹp tại làng biển Vĩnh Tuy (xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ).

Ngư dân Trần Thanh Ron (áo xanh) lao mình xuống biển ứng cứu 4 ngư dân Bình Định gặp nạn (Ảnh chụp từ clip)

"Thật ra mấy anh quay phim lại là để giúp tàu cá Bình Định thuận tiện trong việc làm hồ sơ bảo hiểm. Còn việc em ứng cứu mọi người là cái tình của những ngư dân trên biển, chẳng ai nghĩ quay phim lại để khoe đâu anh", Ron thổ lộ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại vào chiều 26/12, ngư dân Trần Đức (38 tuổi, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, tàu cá của anh vừa ra đến nơi chưa kịp đánh bắt thì gặp sóng lớn. Sóng gió quá dữ dội khiến tàu bị phá nước rồi chìm. Mọi người chỉ kịp mang theo bộ đàm rồi lên thúng.

Trong 4 ngư dân trên tàu cá gặp nạn có 2 người không biết bơi, trong khi chiếc thúng nhỏ có thể bị sóng đánh úp bất cứ lúc nào.

"May là tàu cá của anh em ngư dân Quảng Ngãi ứng cứu kịp thời. Riêng thằng Ron gan dạ và bơi giỏi thật. Hôm đó lên thuyền rồi quay lại thấy nó bị nhấn chìm đâu mất, ai cũng sợ. May là nó bơi được qua bên kia tàu cá an toàn", anh Đức nhớ lại.

Theo anh Đức, tàu cá bị chìm khiến anh thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng nhưng may mắn là 4 ngư dân trên tàu đều bình an.

"Những lúc gặp hoạn nạn trên biển mới thấy hết được cái tình của những ngư dân với nhau. Tình cảm đó đã giúp 4 anh em chúng tôi trở về bình an", anh Đức chia sẻ.

9 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, Bình Đình đã trở về chung trên một chuyến tàu ấm áp tình người. Để rồi khi biển bớt giận dữ, Trần Thanh Ron và nhiều ngư dân khác sẽ lại lên thuyền hướng về Hoàng Sa, Trường Sa với sự can trường được tiếp nối từ những hùng binh đi mở cõi.