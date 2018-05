Clip: Cô gái tuyệt vọng kêu cứu khi bị cướp kéo lê trên quốc lộ

Thấy 2 nam thanh niên trộm đồ rồi lên xe máy bỏ chạy, cô gái đuổi theo và nắm được áo thì bị kéo lê trên đường hàng trăm mét, cô gái chỉ biết tuyệt vọng kêu cứu.

Clip VNN

Ngày 20/5, Công an phường An Bình, cho biết đã xác minh vụ việc và đang phối hợp với Công an TX. Dĩ An, Bình Dương truy tìm 2 đối tượng trộm cướp, kéo lê 1 cô gái hàng trăm mét trên đường. Nạn nhân là chị Ng.T.K.H (33 tuổi, quê Thanh Hóa).

Trước đó, chiều ngày 19/5 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại sự việc một cô gái bị tên cướp kéo lê trên đường. Thời điểm này, 1 tên trộm ôm đồ chạy từ trong một cửa hàng ra nhảy lên xe của đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Lúc này, cô gái (được cho là chủ nhà) phát hiện nên chạy theo nắm được áo đối tượng ngồi sau và kéo lại. Lúc này không những không dừng lại, 2 đối tượng tiếp tục bỏ chạy, bất chấp kéo lê cô gái trên đường hàng trăm mét.

Nội dung clip còn cho thấy, cô gái bị kéo lê một đoạn đường rất dài trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường nhưng không ai can thiệp hỗ trợ nạn nhân.

Cô gái bị trộm cướp đi xe máy kéo lê - ảnh cắt từ clip.

Đến khi cô gái bị 2 đối tượng kéo đến đoạn trước một cửa hàng vật liệu xây dựng (Quốc lộ 1A, phường An Bình) có đến 3 người đàn ông chạy ra can thiệp thì 2 kẻ này đã quăng đồ lại và tẩu thoát.

Được biết, sau vụ việc cô gái bị xây xát khắp người nhưng không trình báo cơ quan chức năng. Công an phường An Bình cho biết, sau khi xảy ra vụ việc nạn nhân không đến trình báo cơ quan chức năng.

Dù vậy, sau khi nắm được vụ việc, phía công an phường đã đến xác minh, báo cáo Công an TX. Dĩ An để truy bắt 2 đối tượng để điều tra làm rõ.