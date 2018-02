Clip CSGT dầm mình trong nước đen giúp người dân qua đường ngập

Từ 5h đến 8h30 hôm nay (2.2), quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh) ngập sâu do triều cường khiến rất nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Để đưa người dân qua điểm ngập sâu, CSGT TPHCM đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc đội CSGT An Lạc cùng phương tiện đặc chủng ra giúp người dân.

Theo Trường Sơn (Lao Động)

Tag: triều cường ở tphcm, triều cường đạt đỉnh tphcm, cảnh sát dầm mình cứu kẹt xe, csgt tphcm