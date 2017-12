Clip: "Làm chặt" với xe quá khổ quá tải vào thành phố để giảm tắc

(Dân Việt) Tối 29.12, Lực lượng CSGT đội 3 Công an TP. Hà Nội đã tổ chức tổng kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến xe quá tải, xe bồn lưu hành đặc biệt trên một số địa bàn thành phố.

Nhằm đảm bảo an toàn trên các tuyến đường trong địa bàn Hà Nội vào những ngày giáp tết, tối 29.12, Lực lượng CSGT đội 3 Công an TP. Hà Nội đã triển khai kiểm tra giấy phép lưu hành trong đường cấm đối với các xe bồn, xe tải. Thông qua công tác tuần tra xử lý này, lực lượng Công an thành phố sẽ tập trung giải quyết các vi phạm mang tính chất nổi cộm gây bức xúc trong dư luận dẫn đến tình trạng ùn tắc và TNGT trên địa bàn Thủ đô.