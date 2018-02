Clip: Lời kể bà chủ tiệm vàng vụ cướp liều lĩnh ở Bình Dương

(Dân Việt) Đến trưa nay (5.2), Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng Kim Thành Dĩ An (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An), xảy ra vào tối qua (4.2).

Như Dân Việt đã đưa tin: Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối qua (4.2) tại tiệm vàng trên, lúc đó chỉ có một mình nữ chủ tiệm đứng bán hàng. Theo VNN: Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã làm việc với chủ tiệm vàng, lấy lời khai của các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh ở khu vực xung quanh nhằm nhận diện, truy bắt kẻ gây án. Theo Người Lao Động: Hình ảnh tên cướp đã bị camera tiệm vàng ghi lại và cung cấp cho công an. Đối tượng đeo khẩu trang, ăn mặc bình dân. Bà Lương Thị Thùy Lam (52 tuổi, chủ tiệm vàng) kể lúc tiệm vàng bị tấn công, trong tiệm chỉ có bà và một vị khách nữ. Tên cướp đi chiếc xe tay ga, đậu trước tiệm rồi bước vào. Bà chủ tiệm vàng bên chiếc tủ kính vừa làm lại sau khi bị đập vỡ. Nguồn: Người Lao Động Bà Lam kể: "Nó vô bịt khẩu trang nên tôi nghi nghi. Tôi hỏi em làm gì vậy? Nó không nói gì mà lấy búa đập tủ kính hốt vàng, tay phải cầm búa, tay trái cầm dao. Tui đứng ở trong hô cướp cướp". Theo bà Lam, sau khi đập tủ kính, cây búa của tên cướp gãy đôi. Hắn thò tay qua lỗ kính vỡ hốt vàng và bị chảy máu nhiều, máu rơi vãi từ tiệm ra đường.Tên cướp không mang theo găng tay, không mang theo bao đựng vàng, vì vậy khi tẩu thoát vàng rơi vãi trước tiệm. "Thấy vàng rớt xuống. Nó còn cúi xuống lượm mới leo lên xe đi" - một nhân chứng kể. Bà Lam thống kê số vàng bị mất khoảng 2,7-2,8 lượng. Clip: Bà chủ tiệm vàng kể lại lúc bị cướp tấn công. Nguồn: Người Lao Động Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Tag: cướp tiệm vàng ở Bình Dương, cướp tiệm vàng, cướp tiệm vàng Bình Dương, cướp tài sản, cướp vàng, Bình Dương