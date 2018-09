Clip My "sói" gạ gẫm Cảnh: "Anh là điều kiện duy nhất!"

(Dân Việt) Không chỉ đầy mưu mô thủ đoạn hãm hại Quỳnh "búp bê", My "sói" thậm chí còn có gan làm liều khi sẵn sàng gạ gẫm Cảnh cùng mình mở "đế chế" riêng. Khi được Cảnh hỏi điều kiện cho phi vụ hợp tác này là gì, My "sói" trả lời chắc nịch: "Anh là điều kiện duy nhất!".

Clip: Trailer tập 13 "Quỳnh búp bê" hé lộ tình tiết My "sói" gạ gẫm Cảnh

Cùng với một số chương trình giải trí, 2 tập 13 và 14 của bộ phim truyền hình "Quỳnh búp bê" đã được Đài truyền hình Việt Nam lùi lịch phát sóng sang tuần sau vì Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Do vậy, đoạn trailer vừa được hé lộ về một số diễn biến của tập 13 sẽ lên sóng vào Thứ Hai tuần tới đã khiến những khán giả yêu thích bộ phim này không khỏi háo hức.

Quỳnh nói với Lan: "Em chắc chắn em phải có giá trị nhất định nào đấy đối với nó (Phong công tử). Vì vậy em không thể bỏ qua cơ hội này được".

Trong diễn biến mới của phim, Quỳnh (Phương Oanh) khi tâm sự với Lan (Thanh Hương) đã không che giấu ý định sẽ lợi dụng ngược lại Phong (Trọng Lân) dù vẫn biết con trai của ông chủ Cấn quan tâm đến mình hẳn phải có một động cơ trục lợi nào đó. Cùng lúc đó, My "sói" (Thu Quỳnh) cũng tìm đến Cảnh (Doãn Quốc Đam) để "bơm vá" rằng Quỳnh đang dụ dỗ Phong, đồng thời gạ gẫm cánh tay phải của ông Cấn hãy cùng bắt tay với mình để mở ra một "đế chế" riêng.

My "sói" hết lần này đến lần khác tìm đến chỗ Cảnh để gạ gẫm

Theo phân tích của My "sói", Cảnh có sẵn đàn em trong tay, còn việc huy động vốn thì cô chắc chắn lo được. Nếu xây dựng nên một "đế chế" mới thì khi đó Cảnh sẽ là ông chủ. Quan niệm ở đời không ai cho không ai cái gì, Cảnh thẳng thắn hỏi My về điều kiện của thỏa thuận này là gì và nhận được câu trả lời chắc nịch từ My: "Anh là điều kiện duy nhất! Anh không thấy rằng bản thân mình cũng là một tài sản à?".

Nghe những lời đường mật như vậy, một người ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong vốn đa cảm như Cảnh liệu có mềm lòng? Không thể phủ nhận rằng đối với My "sói", Cảnh là một người đàn ông đặc biệt khi không ít lần My thẳng thắn bộc lộ tình cảm, tấn công Cảnh sỗ sàng và thậm chí còn có màn "cưỡng hôn" anh. Và có lẽ lời đề nghị lần này lại tiếp tục là một chiêu bài cao tay của My tung ra nhằm dụ dỗ Cảnh theo phương thức mới.