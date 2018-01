Clip: Ngày càng nhiều bạn trẻ rủ nhau lên chùa "đi tu", vì sao?

(Dân Việt) Ở Hà Nội, những câu lạc bộ tu thiền đang được mở ra ngày một nhiều, nhằm định hướng một phương pháp giúp con người biết điềm tĩnh và lắng tâm giữa những bộn bề, phức tạp của cuộc sống.

​Hiện nay, chúng ta phải tiếp xúc quá nhiều với các loại phương tiện kỹ thuật, buộc phải làm việc liên tục để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Do đó, nhiều người đã và đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thần kinh dẫn đến mất cân bằng trong cảm xúc, tâm tính trở nên hỗn loạn, không làm chủ được bản thân...

Video toàn cảnh khóa thiền Chùa Pháp Vân

Chính vì thế, ngày càng nhiều người tìm đến thiền như một phương pháp để giải tỏa căng thẳng, ổn định tâm hồn để đạt được cân bằng cuộc sống.

Thiền mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Về cơ bản thiền là một biện pháp điều trị tinh thần, giúp cho tâm an ổn. Khi tâm an thì con người ta sẽ nhìn nhận mọi việc bằng con mắt sáng suốt, lạc quan hơn. Tinh thần tốt sẽ giúp cho cơ thể tự nhiên khỏe mạnh, ngăn chặn sự phát triển của các mầm mống gây bệnh trong người. Do vậy, người thực hành thiền đúng phương pháp sẽ cảm nhận được sự thay đổi lớn của sức khỏe.

Khi thực hành thiền định, bạn cần lưu ý một số yếu tố, không gian phải yên tĩnh để đảm bảo tâm trí không bị gián đoạn bởi các yếu tố bên ngoài.

Khóa Thiền chùa Pháp Vân là một trong những khóa thiền lớn nhất Hà Nội, tại khóa thiền này thường có khoảng 1.600 thiền sinh tham dự, một tháng tổ chức 1 lần trong 2 ngày cuối tuần bất kỳ trong tháng.

Anh Nguyễn Văn Huân, Phó chánh văn phòng Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương tâm sự: “Từ ngày biết tu thiền, tôi chỉ nghĩ về điều thiện nên cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái, làm được nhiều việc thiện nguyện hơn như đi vá ổ gà, nhặt rác... Thiền là để cơ thể và đầu óc mình nghỉ ngơi hoàn toàn, vì thế khi quay lại công việc sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nhiều”.

Đến đây, những Thiền sinh không chỉ đươc học ngồi thiền mà còn được quý Thầy và BTC hướng dẫn tụng kinh, tập khí công hay những bài học đạo lý rất gần gũi và dễ áp dụng vào cuộc sống.

Không chỉ có thanh niên mà trong khóa Thiền còn có rất nhiều trẻ từ nhiều độ tuổi được bố mẹ đưa đi cùng hoặc người cao tuổi cùng tìm đến đây để lắng tâm hơn.

Chiếm đại đa số thì vẫn là thanh niên bao gồm sinh viên, người đi làm trên địa bàn Hà Nội.

Các em nhỏ đều thích thú khi được bố mẹ đưa đến khóa thiền. Đến mùa hè các em còn được tham gia những khóa học đạo đức kéo dài 3-4 tuần.

Trong khóa thiền, tất cả mọi người đều ăn chay với thực đơn phong phú từ nước uống, hoa quả đến các món ăn, đảm bảo dinh dưỡng.

Một góc để dép của khóa thiền.

Ngoài ra, BTC còn hướng dẫn mọi người phân loại rác, yêu rác hơn để có một cái nhìn khoa học về xử lý rác thải và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.