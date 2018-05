Clip: Nhân viên cây xăng bị đánh chảy máu mồm vì cho rằng đổ thiếu

Cho rằng nhân viên cây xăng liên tục đổ xăng thiếu cho mình, người đàn ông lao vào đánh chảy máu mồm nhân viên cây xăng.

Nhân viên cây xăng bị người đàn ông hành hung toe toét máu.

Chiều 10.5, trên mạng xã hội xuất hiện clip nam nhân viên của một cây xăng tại Quảng Ninh bị người đàn ông đánh chảy máu mồm vì cho rằng nhân viên này liên tục bán xăng thiếu cho mình. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra tại cây xăng Petrolimex tại km11, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau khi clip đăng tải đã nhận được sự chú ý của nhiều người, ai nấy đều bức xúc trước hành động của khách hàng trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Thiệu - Chủ tịch UBND phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo phường chỉ đạo cho công an sở tại xuống tìm hiểu sự việc. Hiện công an xác minh làm rõ.

Chỉ huy Công an phường Minh Thành cũng thông tin thêm, hiện vụ việc đang được Công an phường phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng liên quan theo pháp luật.