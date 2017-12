Clip: PGS.TS Bùi Hiền hướng dẫn sử dụng "Tiếq Việt" cải tiến

Ngay sau khi PGS.TS Bùi Hiền công bố toàn bộ đề xuất cải cách tiếng Việt của mình, PV báo Người Đưa Tin đã gặp mặt tác giả để lắng nghe những chia sẻ của ông về đề xuất này.

Theo PGS.TS Bùi Hiền, trong đề xuất của ông, chỉ cần đọc kĩ bảng chuyển đổi cách đọc các chữ cái mới và cũ, học nhẩm ít phút những chữ in đậm, rồi tập trung học thật thuộc 6 chữ cái sau trong vòng 10 phút là có thể đọc được văn bản mới. Cụ thể: C (chờ) = ch, tr; K (cờ) = k, c, q ; Q (thờ) = th; W(ngờ) = ng, ngh ; X (khờ) = kh; Z (dờ) = d, gi, r .

Cũng theo ông Hiền, việc cải tiến của ông chỉ là việc thay đổi trong chữ viết, còn phần phát âm vẫn không thay đổi.