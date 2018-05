Clip thạc sĩ đi cướp bị phó cục trưởng công an bắt tại nhà con gái

(Dân Việt) Công an thành phố Hà Tĩnh đang tạm giữ Lê Đình Kiên (29 tuổi) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Như tin đã đưa, khoảng 3h ngày 9.5, Kiên đột nhập căn biệt thự của chị Trần Hà Quy (con gái thiếu tướng công an Trần Công Trường, Phó Cục trưởng An ninh mạng A86) ăn trộm 50 triệu. Tuy nhiên, Kiên chê ít tiền nên ép chị Quy phải ra ngân hàng rút tiền.

Trong lúc viết giấy rút tiền, chị Quy ghi số điện thoại bố là thiếu tướng công an Trần Công Trường, Phó Cục trưởng An ninh mạng (Bộ Công an) kèm lời nhắn "con đang bị cướp khống chế", đưa cho nhân viên ngân hàng. Cầm tờ giấy, nhân viên ngân hàng phát hiện sự việc, hiểu ý nên đã gọi điện theo số này. Tướng Trường lúc này đang ở Hà Tĩnh nên đã gọi thêm hai đồng chí công an tới hỗ trợ. Đối tượng sau đó đã bị bắt. Kiên là thạc sĩ du học ở Trung Quốc, đang nghỉ hè nên về quê.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ đột nhập. Ảnh: Đ.H VNE