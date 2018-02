Clip: Thanh niên phóng Exciter tốc độ cao rồi đâm thẳng vào ô tô

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại đường Minh Khai , Tp Bắc Ninh.

Va chạm xảy ra khi chiếc ô-tô trắng rẽ trái sang đường, xe máy lao tới với tốc độ rất cao và đâm thẳng vào xe ô tô. Một số hình ảnh khác cho thấy chiếc xe Yamaha Exciter gần như hư hỏng hoàn toàn. Nạn nhân thương tích nặng và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

Phần đầu xe máy nát bét

Hiện cư dân mạng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ tai nạn, người nói xe máy phóng quá nhanh và không làm chủ được tốc độ; người khác thì cho rằng ô-tô đã không quan sát khi qua đường… Có thể thấy đoạn đường xảy ra tai nạn các phương tiện di chuyển rất nhanh, dịp giáp Tết là lúc thường xảy ra tai nạn, mọi người khi ra đường nên chú ý quan sát thật kỹ và lái xe an toàn.

Trao đổi với PV, chỉ huy Công an thị xã Từ Sơn, cho biết do thương tích nặng, nam thanh niên đã tử vong tại bệnh viện, danh tính người này chưa được công bố. Còn tài xế ôtô do hoảng loạn sau tai nạn đã rời hiện trường và đến trình diện công an sau đó.