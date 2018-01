Cô gái vĩnh viễn không thể nhắm mắt sau khi cắt mí làm đẹp

Hai ngày sau khi nhấn mí, mắt phải của Sương bị sưng và mưng mủ không thể nhắm lại được, bác sĩ chẩn đoán bị liệt cơ mí vĩnh viễn.

Cơ mí mắt cô gái bị liệt sau thủ thuật thẩm mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp. Huỳnh Sương 22 tuổi ở tỉnh Đồng Nai, vốn có đôi mắt không rõ mí nên đến một spa làm thủ thuật nhấn mí với mong muốn mắt to, sâu và đẹp hơn. Hai ngày sau khi thực hiện thủ thuật, Sương đau và ngứa quanh vùng mí mắt phải. Đến ngày thứ ba, vết thương bắt đầu mưng mủ, chảy dịch và ghèn, nhìn mờ và đau nhiều đến nỗi không thể nhắm mắt được. Sương trở lại cơ sở đã tiến hành thủ thuật làm đẹp để yêu cầu khắc phục nhưng bị từ chối. Mí mắt ngày càng sụp, nhìn mờ hơn, Huỳnh Sương đến Bệnh viện Mắt TP HCM khám. Bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm kết mạc, nhiễm trùng, liệt cơ mí vĩnh viễn, chỉ định phẫu thuật rút chỉ, nạo sạch mủ và vệ sinh vết thương. Tuy nhiên bác sĩ tiên lượng khả năng phục hồi cơ mí rất khó bởi cơ đã bị tổn thương và hình thành sẹo lồi. Người bệnh phải tái khám sau mỗi ba tháng để theo dõi. Các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên ham rẻ mà thực hiện thủ thuật thẩm mỹ ở các spa hoặc cơ sở làm đẹp chưa được cấp phép. Quá trình nhấn mí, nâng mũi, độn cằm không đúng kỹ thuật, không đảm bảo các quy định về y tế có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Xem thêm: Mỹ nhân Nhật già như bà lão 60 vì thẩm mỹ

Theo Thi Trân (VNE)

Tag: co gai khong the nham mat, cat mi lam dep, bien chung khi phau thuat tham my, liet co mi vinh vien