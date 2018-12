Còn ăn sáng theo những cách này đừng hỏi vì sao cân tăng vù vù mà sức khỏe tụt dốc

1. Không có kế hoạch: Khi đồng nghiệp mang đến các món ăn tới văn phòng, nếu bạn dễ dàng dùng chúng cho bữa sáng thì rất khó để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Lời khuyên của Davis là nên cân nhắc trước khi nhận lời mời, thay vào đó tập trung vào các mục tiêu sức khỏe của bản thân.

2. Uống nước trái cây: Nếu bạn nghĩ rằng uống 1 ly nước trái cây là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới thì bạn đã nhầm. Nước ép trái cây ở các cửa hàng bán sẵn gần như luôn thêm 1 lượng đường nhất định. Davis chia sẻ: "Uống 1 ly nước và ăn 1 quả cam sẽ giúp bạn hấp thụ vitamin và khoáng chất cùng với chất xơ sẽ có thể giúp bạn chế ngự cơn đói cho đến bữa trưa”.

3. Chỉ cần ăn no: Davis cho biết, các loại bánh ngọt có chứa rất nhiều đường, đặc biệt là những món bánh ăn kèm với mứt trái cây hoặc mật ong. Thay vào đó, hãy thử sử dụng các loại ngũ cốc nguyên hạt hoặc bánh mì nướng, và bổ sung một số protein dưới dạng sữa chua ít béo hoặc không béo, thịt nạc hoặc lòng trắng trứng. Những món ăn này ngoài việc có hàm lượng calo thấp còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

4. Ăn uống bằng đồ ngọt: Mặc dù những thực phẩm này rất hấp dẫn nhưng chúng có khả năng gây tăng đột biến lượng đường trong máu, năng lượng thấp làm tăng cảm giác đói và thèm ăn vào giữa buổi sáng.

5. Cự tuyệt với cà phê dù rất yêu thích: Bạn không cần phải từ bỏ cốc cà phê yêu thích của mình, ngay cả khi bạn đang cố gắng áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh. Trừ khi bạn bị nhạy cảm với caffeine hoặc một vấn đề sức khỏe nào đó, cà phê hoàn toàn có thể góp mặt trong thực đơn bữa sáng của bạn giúp cải thiện tâm trạng và chức năng não của bạn.

6. Pha chế cà phê tùy hứng: Nếu bạn yêu thích những cốc cà phê có nhiều đường, xi-rô, kem đánh bông,… sẽ khiến lượng calo vượt quá mức kiểm soát. Đường và chất béo tích tụ hằng ngày không chỉ khiến bạn tăng cân khó kiểm soát mà còn làm tăng nhiều nguy cơ bệnh tật cho bạn.

7. Thường xuyên bỏ bữa sáng: Nếu bạn thường xuyên vội vã đi làm và bỏ bữa sáng, hãy dự trữ đồ ăn nhẹ lành mạnh. Chìa khóa để ăn uống lành mạnh là lên kế hoạch trước. Nếu không bạn nên tích trữ những món ăn bổ dưỡng, không đường trong ngăn kéo bàn làm việc hoặc trong tủ lạnh văn phòng.

8. Không để tâm đến hàm lượng calo: Một khẩu phần ăn gồm protein ít chất béo, trái cây hoặc rau quả, và bánh mì hoặc ngũ cốc nguyên hạt là bữa sáng tuyệt vời đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng trong ngày. Tuy nhiên, cần đảm bảo số lượng calo bạn nạp vào bữa sáng không vượt quá ngưỡng cho phép trong cả ngày.

9. Chọn đồ ở quầy tính tiền siêu thị: Đừng bị những món ăn vặt hấp dẫn và bắt mắt được bầy tràn lan ở quầy tính tiền siêu thị. Những món ăn đó thường vượt khỏi tầm kiểm soát hàm lượng calo bạn được phép tiêu thụ. Nên chủ động chọn những thực phẩm lành mạnh cho bữa sáng: sữa chua, trái cây,…

10. Ăn thỏa mãn ở quầy buffet: Đừng cho phép mình được ăn một cách “vô tội vạ” trong bữa sáng. Nên tránh mặt các món ăn như thịt nướng, cocktail trái cây và đồ ngọt. Bữa sáng với trứng, thịt nạc, cá hồi, rau tươi và trái cây là tuyệt vời với sức khỏe của bạn.

11. Quên mất câu “thần chú”: " Ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một người ăn xin”. Hãy ghi nhớ câu nói này trong suốt cả ngày sẽ giúp bạn kiểm soát tốt trọng lượng cơ thể và cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của bản thân.

12. Uống cocktail: Hãy tránh xa loại đồ uống này nếu bạn nghĩ rằng nó làm từ trái cây và rất tốt cho sức khỏe. Thực chất nó là 1 loại đồ uống có cồn với hàm lượng dinh dưỡng cực thấp nhưng rất nhiều calo nạp vào cơ thể bạn.

13. Ăn quá no vào bữa tối hôm trước: Ngay cả khi cảm thấy vẫn còn no từ bữa tối hôm trước, hãy cố gắng ăn một chút gì đó vào buổi sáng. Ăn quá no vào buổi tối có thể khiến hệ thống tiêu hóa làm việc quá tải và thậm chí có thể cản trở giấc ngủ của bạn. Bỏ bữa sáng có thể khiến quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại, vì vậy hãy thử 1 lát bánh mì nướng hoặc ngũ cốc nguyên hạt với 1 cốc trà nóng hoặc một vài lát táo với sữa chua nguyên chất, không béo cho 1 bữa sáng nhẹ nhàng.

14. Không uống nước: Hãy tập thói quen uống 1 ly nước trong bữa sáng, không chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, thư thái mà còn thúc đẩy quá trình hydrat hóa thức ăn, bổ sung năng lượng cần thiết cho cả ngày dài hoạt động.