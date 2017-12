Công an Đà Nẵng treo quyết định truy nã Vũ "nhôm" ở trụ sở phường

Quyết định truy nã đại gia bất động sản Vũ "nhôm" nêu bị can này bị khởi tố với hành vi "cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Sáng 25.12, tại trụ sở Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng), nơi lưu trú của Phan Văn Anh Vũ, nhà chức trách đã treo quyết định truy nã ông này để thông tin rộng rãi cho người dân.

Quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ được treo ở trụ sở công an phường Hải Châu 1. Ảnh: Đ.X

Quyết định truy nã này do Thiếu tướng Lý Anh Dũng – Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21.12.

Theo nghi nhận của phóng viên, tại nhiều trụ sở công an phường khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũng đã treo thông báo nêu trên.

Ông Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố vì đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”. Khi xác định ông này không có mặt tại nơi cư trú (số 82, Trần Quốc Toản) và không biết bị can ở đâu, lực lượng chức năng đã ra quyết định truy nã.

"Nhận quyết định truy nã từ Bộ, công an địa phương tổ chức truy bắt, kiểm tra hành chính nhà Phan Văn Anh Vũ nhưng đến giờ chưa bắt được", đại tá Trần Phước Hương – Trưởng Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) nói.

Biệt thự của Vũ "nhôm" thường đóng kín cửa những ngày qua. Ảnh: Ngọc Trường

Ông Phan Văn Anh Vũ (tên thường gọi Vũ "nhôm") là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Tối 21.12, công an đã khám xét nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ trong nhiều giờ. Những ngày qua, căn biệt thự 4 tầng là nơi ở của gia đình ông này thường xuyên đóng kín cửa.

Khám xét nhà riêng ông Vũ "nhôm".