Công an lý giải vì sao phải mất 14 tiếng mới 'tóm' đối tượng cố thủ

(Dân Việt) Lý giải vì sao không sử dụng ngay hơi cay và một số biện pháp nghiệp vụ với Sơn trong suốt gần 14 tiếng bao vây, một cảnh sát làm nhiệm vụ cho hay xác định nghi phạm có lựu đạn, lại manh động nên mọi tính toán cần cẩn trọng để tránh sự cố đáng tiếc xảy đến với người dân xung quanh.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 1.10, gần 100 cảnh sát được triển khai phong tỏa đường Hồng Bàng, TP.Vinh (Nghệ An), để bao vây một đối tượng ma túy (được xác định là Lê Ngọc Sơn trú tại 128 Hồng Bàng-TP.Vinh) mang hàng nóng cố thủ trong một căn nhà. Cảnh sát không tấn công mà bao vây, thuyết phục suốt nhiều tiếng, dù lực lượng đặc nhiệm với vũ khí đã được bố trí trên nóc một toà chung cư cao 20 tầng ở gần đó. Cảnh sát vũ trang phong toả ngôi nhà từ sáng đến đêm, trong phạm vi chừng 300m. Ảnh: VNE Theo VNE, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, cảnh sát tiếp cận được tầng một và tum ở tầng 3 của căn nhà song Sơn vẫn cố thủ ở tầng hai. Tối, nhà chức trách vẫn tiếp tục bao vây, tăng cường thêm quân số, tổng cộng gần 200 người. 23h30, cảnh sát ra "tối hậu thư" với Sơn rằng có 10 phút suy nghĩ để đầu hàng. Hết thời gian trên, Sơn đi xuống tầng một và bị khống chế. Nghệ An đã cử nhiều lực lượng tham gia cuộc bao vây Sơn trong ngày 1.10. Ảnh: Lao động Lý giải vì sao không sử dụng ngay hơi cay và một số biện pháp nghiệp vụ với Sơn trong suốt gần 14 tiếng bao vây, một cảnh sát làm nhiệm vụ cho hay xác định nghi phạm có lựu đạn, lại manh động nên mọi tính toán cần cẩn trọng để tránh sự cố đáng tiếc xảy đến với người dân xung quanh. Việc tấn công từ tầng một và từ tum xuống căn phòng ở tầng 2 là một trong những phương án được tính đến nếu nghi phạm không đầu hàng trong đêm 1.10. Lê Ngọc Sơn. Ngay khi bắt Sơn, cảnh sát đưa thiết bị vào nhà để dò mìn, lựu đạn nghi còn sót lại. Hiện trường tiếp tục bị phong toả. Rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem được đề nghị giải tán, về nhà. 1h30, việc khám nghiệm hoàn tất. Theo một cán bộ công an, lực lượng làm nhiệm vụ thu được một quả lựu đạn thật và hai quả lựu đạn giả. Sơn cố thủ trong căn nhà do bố mẹ để lại cho anh ta sử dụng. Ảnh: VNE Nhà chức trách xác nhận, trong thời gian bị bao vây, Sơn vẫn viết Facebook cá nhân với nội dung được cho là thách thức cảnh sát: "Mưa to, nên vào luôn đi. Sẵn sàng lâu lắm rồi". Theo Tiền Phong, thông tin từ chính quyền địa phương xác nhận, đối tượng mang vũ khí cố thủ trong nhà là nhà riêng của Sơn. Theo nguồn tin của Dân Việt, Sơn là đối tượng hay "quậy phá" nhưng tại TP.Vinh, y chưa gọi là có "số má". Trước sự việc hôm qua, Sơn đã không xuất hiện một thời gian. Sơn có nhiều tiền án, tiền sự trong đó có tội liên quan ma tuý. Được biết, vào trưa 1.10, đối tượng Sơn đã bị lực lượng chức năng triệu tập lên làm việc vì liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản. Anh ta đang bị điều tra tội Huỷ hoại tài sản do đập phá một chiếc ôtô của người khác. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Sơn đã chống đối và ôm quả lựu đạn ném về phía cơ quan chức năng nhưng quả lựu đạn không phát nổ. Nguồn: VNE

