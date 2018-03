Đắk Lắk: Làm rõ tin đồn về "làng ung thư" gây hoang mang dư luận

Trước nhiều luồng thông tin cho rằng thôn 10 tháng 3, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là “làng ung thư," Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc kiểm tra và kết luận không có căn cứ để gọi như vậy.

Kiểm tra nguồn nước. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Qua phản ánh của người dân thôn 10 tháng 3, nguồn nước của địa phương bị ô nhiễm khiến nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là bệnh ung thư.

Cụ thể, toàn thôn có 214 hộ, 1.084 nhân khẩu nhưng chỉ trong vòng 6 năm trở lại đây (2012-2017), đã có 35 trường hợp tử vong vì bệnh ung thư. Tin đồn về “làng ung thư” khiến nhiều hộ dân lo lắng và kiến nghị các cấp chính quyền sớm vào cuộc kiểm tra, lãm rõ.

Bác sỹ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết sau phản ánh của người dân, Trung tâm đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ea Bông điều tra hồi cứu tất cả trường hợp tử vong tại thôn 10 tháng 3 từ ngày 1/1/2012-31/12/2017.

Kết quả điều tra cho thấy trong khoảng thời gian này, trong thôn có 40 trường hợp tử vong, trong đó chỉ có 10 trường hợp tử vong do ung thư. Tỷ lệ tử vong do ung thư hằng năm tại thôn 10 tháng 3 là 151/100.000 dân, tương đương tỷ lệ tử vong và mắc ung thư của cả nước 140/100.000 dân. Do vậy, tỷ lệ này hoàn toàn bình thường, không gia tăng bất thường hơn so với cả nước nên không đủ căn cứ gọi thôn 10 tháng 3 là "làng ung thư."

Trung tâm Y tế Dự phòng cũng đã lấy 7 mẫu nước tại hộ gia đình và 3 mẫu nước tại kênh thủy lợi của thôn để làm xét nghiệm. Kết quả, không phát hiện Asen (tác nhân gây ung thư) trong các mẫu nước, tuy nhiên các mẫu nước đều không đạt chỉ tiêu hóa lý như màu sắc, độ đục, sắt, pH và các chỉ tiêu vi sinh vật như Coliform tổng, Ecoli-Coliform chịu nhiệt vượt giới hạn cho phép.

Để khắc phục tình trạng nước không đạt tiêu chuẩn, theo bác sỹ Phạm Văn Lào, người dân khi bơm nước sử dụng cần làm trong nước bằng cách lọc bằng vải sạch hoặc dùng phèn chua, nên đun sôi nước trước khi ăn uống để hạn chế vi sinh vật gây bệnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Bông Nguyễn Xuân Khu cho biết sau khi có kết luận của ngành y tế rằng thôn 10 tháng 3 không phải là "làng ung thư," lãnh đạo xã đã tổ chức họp thông báo đến người dân để bà con yên tâm lao động, sản xuất.

Nhằm hạn chế nguy cơ mắc ung thư, xã Ea Bông cũng chỉ đạo Trạm y tế và các ban, ngành, đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền cho người dân không hút thuốc lá, hạn chế rượu, bia...; đồng thời vận động người dân thường xuyên đến các cơ sở thăm khám sức khỏe, chẩn đoán, ngăn ngừa bệnh hiểm nghèo; kiến nghị các ngành chức năng quan tâm đầu tư, xây dựng công trình nước sạch cho người dân trong thôn.

