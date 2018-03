Đâm chết người vì chuyện dựng xe chặn lối đi

Ngày 2.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Bá Bách (43 tuổi, ở xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) về hành vi giết người.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Lê Bá Bách đã điều khiển ôtô biển kiểm soát 36A - 065.38 chở theo vợ và con đến thôn Tiến Thọ, xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa. Khi đến đoạn đường qua ngõ nhà anh Nguyễn Trọng Hưng (31 tuổi), thấy có xe máy dựng lấn chiếm lòng đường của lối đi, Bách đã bấm còi và anh Hưng từ trong nhà đi ra để dắt xe máy vào.

Vì việc trên mà 2 người bức xúc, cãi vã dẫn đến ẩu đả. Bách lấy 1 con dao lê có sẵn trong xe đâm vào hông anh Hưng rồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Về phía anh Hưng, sau khi bị Bách đâm, đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP.Thanh Hoá tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú. Biết không thể lẩn trốn, Lê Bá Bách đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi phạm tội.

