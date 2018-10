Đề phòng đối tượng mang hàng nóng cố thủ lợi dụng đêm tối bỏ trốn

(Dân Việt) Việc thuyết phục đối tượng Lê Ngọc Sơn trú tại 128 Hồng Bàng (TP Vinh) buông vũ khí trình diện hiện vẫn chưa thành công. Lực lượng cảnh sát được lệnh duy trì phong tỏa hiện trường để bảo đảm an toàn. Một cán bộ công an cho biết, việc bao vây sẽ được tăng cường, đề phòng đối tượng lợi dụng đêm tối bỏ trốn.

Nguồn: VNE Tin liên quan Đề phòng đối tượng mang hàng nóng cố thủ lợi dụng đêm tối bỏ trốn Nghẹt thở cảnh sát và lính bắn tỉa vây bắt kẻ mang hàng nóng Đối tượng cố thủ bị gần 100 cảnh sát bao vây là ai? TRỰC TIẾP: Cảnh sát vũ trang đang bao vây kẻ mang hàng nóng cố thủ Như Dân Việt đã đưa tin, chiều nay, gần 100 cảnh sát được triển khai phong tỏa đường Hồng Bàng, thành phố Vinh (Nghệ An), để bao vây một đối tượng ma túy (được xác định là Lê Ngọc Sơn trú tại 128 Hồng Bàng-TP Vinh) mang hàng nóng cố thủ trong một căn nhà. Đến thời điểm này, việc thuyết phục đối tượng Lê Ngọc Sơn buông vũ khí trình diện hiện vẫn chưa thành công. Lực lượng cảnh sát được lệnh duy trì phong tỏa hiện trường để bảo đảm an toàn. Một cán bộ công an cho biết, việc bao vây sẽ được tăng cường, đề phòng đối tượng lợi dụng đêm tối bỏ trốn. Theo nguồn tin của Dân Việt, có 2 người thân của đối tượng Sơn gọi điện cho lượng chức năng xin vào bên trong ngôi nhà để thuyết phục Sơn. Lực lượng chốt chặn đang thông báo với chỉ huy để xin ý kiến. Đến 19h50, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường xung quanh khu vực ngôi nhà số 128, đường Hồng Bàng, TP.Vinh, Nghệ An nơi nghi phạm Lê Ngọc Sơn cố thủ. Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực thuyết phục nhưng đối tượng vẫn chưa đầu thú. Bên trong căn nhà, lực lượng chức năng nghi ngờ Sơn thủ “hàng nóng” cùng cố thủ với một đối tượng khác (chưa xác định danh tính) trên tầng 2. rong suốt buổi chiều, người thân của đối tượng đã vận động Sơn đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Sơn vẫn chưa có động thái gì. Cánh cửa căn phòng trên tầng 2 của ngôi nhà vẫn khóa chặt. Người dân vẫn tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh Lao động Trao đổi với Báo Nghệ An, ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao cho biết, đến thời điểm hiện tại, chính quyền chưa thể thông tin vụ việc cụ thể. "Tôi chỉ biết Sơn là thành phần bất hảo tại địa phương, vừa mới ra tù. Anh ta liên quan đến vụ việc cố ý hủy hoại tài sản. Khi cảnh sát đến thì anh ta chống đối", ông Kỳ nói và cho hay, Sơn khoảng 33 tuổi. Trước đó, từ 10h sáng nay (1.10), cảnh sát hình sự Công an TP.Vinh (Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan thực thi lệnh bắt một nghi phạm trú tại ngôi nhà 2 tầng ở đường Hồng Bàng (TP.Vinh). Trước sự xuất hiện của cảnh sát, đối tượng Sơn đang bị điều tra hành vi hủy hoại tài sản đã chống đối, cố thủ trong nhà. Sơn bị nghi có cầm súng và lựu đạn. Đến 19h50’ khu vực xung quanh căn nhà nơi đối tượng Sơn cố thủ vẫn đang được phong tỏa. Người dân theo dõi vụ việc Theo Tiền Phong, thông tin từ chính quyền địa phương xác nhận, đối tượng đang mang vũ khí cố thủ trong nhà là nhà riêng của Sơn. Được biết, ngoài Sơn có một đối tượng khác đang cùng cố thủ tại căn nhà trên. Theo thông tin ban đầu, 2 người đàn ông này không giữ con tin. Hiện trường vụ việc vẫn căng thẳng. Ảnh Lao động Đến 17h chiều nay, công an Nghệ An hiện đã tiếp cận được tầng một căn nhà 2 tầng nơi đối tượng Sơn đang cố thủ. Mặc dù đã chiếm được tầng một nhưng do bị ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ nên lực lượng chức năng vẫn đang cố thuyết phục Sơn buông vũ khí đầu hàng. Hiện cảnh sát vẫn chưa có động thái mạnh để bắt giữ đối tượng. Được biết, đối tượng Lê Ngọc Sơn mới đi tù về, sống khép kín với hàng xóm. Ảnh Lao động Một số trường học quanh ngôi nhà trên đã được phong tỏa, người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ việc cũng được khuyến cáo rời nhà để đảm bảo an toàn Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo.

Tag: doi tuong mang hang nong co thu, người đàn ông cố thủ ở Nghệ An, cảnh sát bao vây người đàn ông cố thủ, Nghệ An, Lê Văn Sơn