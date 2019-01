Để Văn Minh lập “bến cóc”: Sở GTVT Nghệ An không thể vô can!

(Dân Việt) Nhiều độc giả của báo điện tử Dân Việt bày tỏ quan điểm và đặt nghi vấn việc có hay không cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An nhắm mắt, dung túng cho sai phạm của Công ty Du lịch Văn Minh lập “bến cóc” ngang nhiên đón trả khách sai quy định suốt chục năm qua.

Sau hàng loạt hình ảnh, clip mà nhóm phóng viên Dân Việt ghi lại, được phản ánh qua các bài: Xe Văn Minh lập “bến cóc”, đón trả khách; Nghệ An, Hà Tĩnh: Thêm hàng loạt nhà xe lập “bến”, đón trả khách; Xe Văn Minh lập bến cóc: Trách nhiệm cơ quan chức năng ở đâu?, “Cam kết suông”, Văn Minh vẫn ngang nhiên đón, trả khách ở “bến cóc”; Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đã phải vào cuộc kiểm tra.

Những ngày qua, nhiều độc giả Dân Việt đã thể hiện quan điểm về việc để cho Công ty Du lịch Văn Minh đón trả khách từ nhiều năm qua và tiếp tục ngang nhiên vi phạm cam kết đã ký - không đón trả khách tại các điểm trái phép.

Rạng sáng ngày 2.1, loạt xe của Công ty Du lịch Văn Minh dừng đón khách tại thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: Dân Việt

Chuyên gia, TS Trần Duy Khanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC nói: “Công ty Du lịch Văn Minh lập “bến cóc” dọc theo đường quốc lộ là sai phạm trắng trợn, rõ ràng. Nhẽ ra tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực này là ông Huỳnh Thanh Điền, Sở Giao thông Vận tải tỉnh này cần có ý kiến chỉ đạo ngay chứ không phải đợi tới 4-5 bài trên báo Dân Việt mới mỗi Sở Giao thông Vận tải tỉnh này có động thái, cho doanh nghiệp ký cam kết, hứa cho thanh tra giao thông kiểm tra nhưng rồi để đó cho có”.

“Không thể bỡn cợt với pháp luật, dư luận như vậy được. Tại Nghệ An, một quán trà đá vỉa hè lập lên sai phép còn bị xử lý, một người dân đi đổi 100USD còn bị phát hiện xử lý thì hà cớ gì hàng loạt “bến cóc” hoạt động ngang nhiên, rầm rộ như vậy mà trong nhiều năm cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An không biết? Liệu có phải đằng sau đó có lý do gì khuất tất hay không?” - TS Trần Duy Khanh nêu vấn đề.

Văn bản của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An liên quan tới vi phạm của Văn Minh. Ảnh: Dân Việt

Và cam kết trên giấy của Công ty Du lịch Văn Minh. Ảnh: Dân Việt

Cũng theo TS Trần Duy Khanh, một tỉnh như Nghệ An có tới hàng chục nhà xe quy mô lớn. Nếu nhà xe nào cũng lập hàng chục “bến cóc” đón trả khách như vậy thì quy định đặt ra để làm gì, thượng tôn pháp luật, trật tự giao thông ở đâu.

“Hành khách đi xe cũng không nên nhìn thấy cái lợi tức thời tiện đâu lên xe đấy. Khi ban hành quy định, cơ quan chức năng đã tính toán kỹ, lấy ý kiến nhiều bên. Đón trả khách đúng nơi quy định, tuân thủ pháp luật chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải chứ không làm kém đi. Trong giá vé đã tính cả chi phí trung chuyển hành khách tới điểm cuối theo yêu cầu của khách. Hành khách từ chối quyền lợi của mình khi phía đơn vị vận tải đã tính phí không những vô tình làm lợi cho hãng xe mà còn vô tình làm mất đi sự bình đẳng, uy nghiêm của pháp luật. Về môi trường kinh doanh, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa Văn Minh - lập bến cóc, đón trả khách thoải mái với các nhà xe khác yếu thế hơn bị cơ quan chức năng giám sát, siết chặt” - TS Khanh nói.

CLIP CÔNG TY DU LỊCH VĂN MINH VẪN NGANG NHIÊN CHO NHIỀU XE DỪNG, ĐÓN, TRẢ KHÁCH TẠI VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BÁN VÉ TẠI QUÁN HÀNH, DIỄN CHÂU, NGÃ 3 YÊN LÝ...VÀO RẠNG SÁNG 2.1.2019.

Độc giả Đăng Hậu (Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bày tỏ: “Không phải bây giờ Công ty Du lịch Văn Minh mới đón, trả khách tại các điểm bán vé. Họ làm vậy đã 10 năm nay. Điều khó hiểu là tất cả người dân đều biết, chỉ có cơ quan chức năng Nghệ An lại không biết. Có người thì bảo họ xin phép thị trấn, huyện. Thị trấn thì “tưởng” họ xin phép huyện, sở. Nhưng hóa ra, đọc báo, chúng tôi mới biết tất cả những điểm bán vé này dừng đỗ xe đón khách và hàng hóa là sai phép. Ai cũng chỉ vì cái tiện của bản thân mình mà bất chấp nguy hiểm tới người xung quanh, bất chấp quy định của pháp luật thì rất không ổn”.

Xe Văn Minh dừng đón khách tại thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Dân Việt

Độc giả Lê Trung Dũng (Quỳnh Lưu, Nghệ An): “Những vi phạm của Công ty Du lịch Văn Minh đã quá rõ ràng, diễn ra hàng ngày trước mắt nhưng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An chỉ gọi đơn vị này lên ký cam kết rồi để đó thể hiện sự thiếu quyết liệt. Theo tôi, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cần vào cuộc lập lại trật tự vận tải vốn lâu nay rất báo nháo, lộn xộn tại đây”.

Văn Minh còn ngang nhiên dừng xe đón khách, hàng giữa ban ngày. Ảnh: Dân Việt

Độc giả Phan Thắng (Yên Thành, Nghệ An): “Về pháp luật, Công ty Du lịch Văn Minh đã sai hoàn toàn. Văn Minh đã ký cam kết thì phải thực hiện một cách văn minh, không thể lén lút tái phạm như vậy được”.

Trước đó như Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã liên tục phản ánh hiện trạng nhà xe Công ty Du lịch Văn Minh ngang nhiên lập rất nhiều “bến cóc” đón trả khách công khai gây bức xúc. Sau loạt bài của Dân Việt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An có vào cuộc gọi đại diện Công ty này lên ký cam kết nhưng suốt những ngày qua, Công ty Du lịch Văn Minh vẫn bất chấp, ngang nhiên, thách thức đón trả khách dọc đường quốc lộ.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!