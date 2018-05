Điều tra vụ nhóm côn đồ mang dao, kiếm và súng đi đòi nợ

Mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người cầm dao, kiếm lao vào chém nhau gây náo loạn. Sự việc được xác định xảy ra tại địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ngày 11.5, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục thanh niên cầm dao, kiếm, gậy gộc đi xe ô tô đuổi chém nhau và có cả cảnh nổ súng khiến cho người dân nơi đây rất hoảng sợ.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, vụ việc xảy ra tại thôn Tống Xá, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Các đối tượng cầm dao, kiếm đâm chém những người trong gia đình nạn nhân. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan tới sự việc này, ông Nguyễn Văn Đắc - Phó Trưởng Công an xã Yên Xá (Ý Yên, Nam Định) xác nhận có vụ việc trên xảy ra tại địa bàn vào ngày 5.5 vừa qua.

“Đây là vụ côn đồ đến xiết nợ tại nhà vợ chồng ông Nguyễn Hữu Mão (56 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cúc, trú tại thôn Tống Xá, xã Yên Xá”, ông Đắc cho hay.

Theo ông Đắc, ngày 5.5, khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng Công an xã và Công an huyện Ý Yên đã có mặt tại hiện trường. Gia đình ông Mão đã nhiều lần bị những người lạ mặt mang hung khí tìm tới đe dọa, uy hiếp để đòi nợ.

“Khi biết chúng tôi đến, nhóm người lạ mặt đã vứt hung khí bỏ chạy. Công an huyện đã thu giữ nhiều dao, kiếm, phớ, gậy gộc... và lập biên bản sự việc. Kiểm tra camera do gia đình nạn nhân cung cấp, chúng tôi cũng phát hiện nhóm người trên còn mang theo súng. Công an huyện Ý Yên hiện đã tiếp nhận vụ việc để điều tra, xử lý”, ông Đắc nói.

Hàng chục đối tượng đuổi chém gây náo loạn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ông Nguyễn Hữu Mão cho biết, gia đình ông thời gian gần đây liên tục bị một nhóm người lạ mặt tìm đến ném chất bẩn, đập phá nhà cửa và dùng dao, kiếm, súng để uy hiếp, dọa giết các thành viên trong gia đình.

Cũng theo ông Mão cho hay, từ năm 2008, vợ ông là bà Nguyễn Thị Cúc đã giấu chồng con, vay lãi của bà Lê Thị Hoài (trú tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, Nam Định) với số tiền 300 triệu đồng, đến nay chưa trả được nên từ cuối tháng 4, bà Hoài đã 5 lần cho người mang hung khí đến đe dọa.

Theo đó, trưa 21.4 vừa qua, bà Hoài dẫn theo 10 người đem theo dao, kiếm đến đe doạ sẽ chém ông Mão cùng các con nếu như không trả nợ. Tiếp đó, tối 23.4 và sáng 24.4, bà Hoài tiếp tục dẫn người đến gây rối, đập cửa, ném dầu nhờn trộn mắm tôm, phân lợn vào nhà ông Mão. Trưa 25.4, bà Hoài lại đưa người cầm theo hung khí đến đe dọa.

“Sau lần thứ tư này, tôi đã làm đơn trình báo việc gia đình mình bị bà Hoài đe dọa, uy hiếp với Công an xã Yên Xá, Công an huyện Ý Yên. Tuy nhiên, đến trưa 5.5, bà Hoài tiếp tục tổ chức gần 30 người, đi 4 ô tô, mang theo dao, kiếm, súng đến đuổi đánh người trong nhà, đập phá tài sản. Toàn bộ 5 lần kể trên đều được camera ghi lại tường tận”, ông Mão kể.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.