Đôi nam nữ đánh võng, thách thức CSGT ở Ninh Bình nhận "kết đắng"

Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ra quyết định xử phạt nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trên đường, thách thức CSGT xảy ra trên đường vào danh thắng Tràng An gây xôn xao dư luận.

Như đã đưa tin, ngày 23.2, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hình ảnh CSGT Ninh Bình truy đuổi nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, bóp còi inh ỏi trên đường. Khi bị CSGT truy đuổi, bắt giữ nhóm người này đã ngăn cản, thách thức người thi hành công vụ.

Vũ Chí Công điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đánh võng trên đường, khi bị truy đuổi đã thách thức CSGT làm nhiệm vụ.

Công an huyện Hoa Lư sau đó bắt giữ xe máy BKS 36B4 – 637.92 do Vũ Chí Công (SN 1994, quê Thanh Hóa) điều khiển. Công cùng nhóm bạn điều khiển xe máy vào khu danh thắng Tràng An chơi, trên đường đi nhóm này có dấu hiệu vi phạm luật giao thông.

Phát hiện hành vi trên, hai chiến sĩ CSGT Công an huyện Hoa Lư đã đuổi theo để xử lý vi phạm. Khi bị truy đuổi, nhóm thanh niên đã kéo ga chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường, bên cạnh đó còn thách thức CSGT.

Công cùng nhóm bạn bất hợp tác, ngăn cản người thi hành công vụ khi bị dừng xe.

Khi bị dừng xe, Công cùng người phụ nữ ngồi sau đã có thái độ bất hợp tác, nhóm bạn đi cùng đã kéo đến chống đối, ngăn cản hai chiến sĩ CSGT và có hành vi thách thức.

Sau khi đưa về trụ sở làm rõ, Công an huyện Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Chí Công tổng số tiền 7,3 triệu đồng, tạm giữ phương tiện vi phạm. Trong đó, lỗi lạng lách 6 triệu đồng, hai người không đội mũ bảo hiểm 300 nghìn đồng và người điều khiển không có GPLX 1 triệu đồng.

Một cán bộ CSGT Công an huyện Hoa Lư cho biết, đối với các thanh niên còn lại trong nhóm, Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi của những người này.

Nhóm thanh niên thách thức cảnh sát Nhóm thanh niên ở Ninh Bình điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, đánh võng, bóp còi inh ỏi trên đường, thách thức cảnh sát giao thông. Clip: Zing