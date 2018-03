Ép cô giáo phải quỳ đủ 40 phút để chuộc lỗi

Vụ "Giáo viên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh" Cần khởi tố, kỷ luật đối với ông Võ Hòa Thuận Theo thông tin trên Báo Người Lao Động, phụ huynh buộc cô giáo phải quỳ suốt 40 phút là ông Võ Hòa Thuận, nguyên cán bộ tư pháp của một xã thuộc huyện Thủ Thừa và là đảng viên sinh hoạt chi bộ ấp. Như vậy, phải khẳng định ông Thuận là người có kiến thức pháp luật và là một đảng viên, nhưng ông đã có hành vi vi phạm pháp luật. Theo tôi, ông Thuận vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm và phải bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng. Về pháp luật, việc ông buộc cô giáo phải quỳ trước mặt ông cùng các phụ huynh, giáo viên trong trường là hành vi làm nhục người khác. Hành vi này có dấu hiệu của tội "Làm nhục người khác" theo điều 155 của Bộ Luật Hình sự 2015. Khoản 1 điều 155 Bộ Luật Hình sự quy định: "Người nào xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm". Về mặt Đảng, khi đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì tổ chức Đảng nơi đảng viên sinh hoạt phải tiến hành thủ tục kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật thì xử lý kỷ luật theo quy định; không bao che, không xử lý nội bộ. Việc xử lý kỷ luật đảng viên hiện nay được thực hiện theo Quy định 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (thay thế Quy định 181-QĐ/TW ngày 20/3/2013). Từ điều 33, Quy định 102 quy định về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, trường hợp của ông Võ Hòa Thuận có dấu hiệu vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh của đảng viên. Do vậy hành vi của ông Võ Hòa Thuận cần phải được xử lý nghiêm minh. Cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Bến Lức và tỉnh Long An cần nhanh chóng vào cuộc trả lại sự công bằng cho cô giáo. Mặt khác, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Long An, Bộ GD-ĐT cũng cần lên tiếng, phản ứng mạnh mẽ với hành vi thiếu đạo đức này của ông Võ Hoài Thuận. Nhất định không để vụ việc này chìm xuồng hoặc bị xử lý qua loa, kiểm điểm nội bộ. Bởi lẽ, hành vi của ông Thuận không chỉ xúc phạm đến cô giáo bị quỳ gối mà là xúc phạm đến cả nền giáo dục; gây sự bất bình, bức xúc rất lớn trong xã hội. Việc xử lý nghiêm đối với ông Thuận mới có tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa đối với các đối tượng xem thường pháp luật. Lâm Hoàng