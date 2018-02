Ghép thành công giác mạc cho hai bệnh nhân được bé gái 7 tuổi hiến tặng

Bác sĩ bệnh viện Mắt Trung ương vừa thực hiện hai ca ghép giác mạc, là quà tặng mà bé Hải An 7 tuổi, ở Hà Nội vừa hiến khi qua đời hôm 22/2 vừa qua.

Giác mạc hiến tặng được lưu trữ tại Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương.

Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, 2 người may mắn nhận được giác mạc là 1 bệnh nhân 42 tuổi mắc bệnh loạn dưỡng giác di truyền và 1 bệnh nhân trên 70 tuổi bị bệnh sẹo đục giác mạc. Sau gần 1 giờ đồng hồ phẫu thuật, 2 ca ghép kết thúc lúc 16h chiều nay với kết quả thành công tốt đẹp.

Ngày mai, 2 bệnh nhân được ghép có thể nhìn sáng hơn và dần dần, khoảng 1 tháng sau sẽ nhìn rõ như người bình thường. Giác mạc của bé Hải An khi được ghép có chất lượng tốt, rất trong nên người nhận được quà tặng ánh sáng của cô bé cũng sớm nhìn rõ hơn.

Cán bộ trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có mặt tại nhà bé để lấy giác mạc.

Trước đó, có 4 bệnh nhân được chọn, có những điều kiện cơ bản để nhận giác mạc của bé Hải An. Trong đó có 1 bệnh nhi mới 5 tuổi. Tuy nhiên, sau cuộc hội chẩn sáng ngày 26/2, chỉ có 2 bệnh nhân trên là phù hợp nhất để nhận giác mạc của bé Hải An.

Như thông tin đã đưa, bé Nguyễn Hải An (7 tuổi) rơi vào trạng thái hôn mê do u cầu não xâm lấn. Trưa 22/2, chị Nguyễn Trần Thùy Dương (33 tuổi, mẹ bé) gọi điện tới đường dây nóng của trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Chị chia sẻ nguyện vọng của gia đình muốn hiến tặng nội tạng của bé Hải An cho những bạn nhỏ khác đang bị bệnh chờ ghép tạng.

Bởi lẽ, chị mong muốn, sau này dù con mãi ra đi nhưng chị vẫn nghe được nhịp đập của trái tim con gái trong lồng ngực một bạn trẻ nào đó… Đây cũng là nguyện vọng của bé Hải An trong những ngày nằm điều trị tại bệnh viện K, sau khi nghe mẹ nhiều lần trò chuyện về việc hiến tặng nội tạng cho người bị bệnh.

Nhưng theo quy định của luật Hiến mô tạng, chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới có thể hiến tặng nội tạng khi còn sống hoặc sau khi chết não, trước đó đã có đăng ký hiến tạng, mô tạng. Trong trường hợp này, bé Hải An mới 7 tuổi, chưa đủ tuổi đăng ký hiến mô tạng.

Đồng thời, cháu không phải chết não nên Trung tâm không thể tiếp nhận nội tạng được. Do đó, theo Luật, phía Trung tâm chỉ có thể nhận giác mạc khi cháu đã qua đời.

Bé Hải An thuở sinh thời. Ảnh gia đình cung cấp.

14h58 cùng ngày, bé ra đi nhẹ nhàng. Sau đó, chị Thùy Dương nghẹn ngào gọi lại Trung tâm và thông báo về việc bé Hải An đã qua đời.

16h25, hai cán bộ Ngân hàng Mắt, trong đó có anh Nguyễn Hữu Hoàng và 2 cán bộ của trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có mặt tại nhà bé để lấy giác mạc. 17h15 phút, việc lấy giác mạc được hoàn tất và xác định 2 giác mạc trong tình trạng tốt.

Sự ra đi của bé Hải An khiến nhiều người thân và người dân vô cùng thương xót. Ai ai cũng trân quý và cảm phục tấm lòng của cô bé tội nghiệp này.