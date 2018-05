Gia cảnh ít biết của Tài Mụn - kẻ đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn

Theo hàng xóm của Tài Mụn thì đối tượng này là người kín đáo, ở địa phương từ trước đến nay gần như không có điều tiếng gì.

Clip Công an TP.HCM thông tin chính thức về vụ án Đêm ấy Tài còn ngồi nhậu Như đã thông tin, ngày 15/5, Công an TP.HCM tổ chức họp báo chính thức về vụ 5 hiệp sĩ săn bắt cướp (SBC) bị đâm thương vong khi vây bắt trộm cướp trên đường CMT8 tối 13/5. Theo đó, nghi can của vụ án nghiêm trọng này là Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài Mụn). Phú là người gọi điện rủ Tài Mụn đi trộm cắp xe gắn máy. Cả hai đều mang theo hung khí, nhưng Tài Mụn là người đâm 2 hiệp sĩ thiệt mạng, 3 người khác nguy kịch. Theo chia sẻ của cơ quan chức năng, Tài Mụn là đội tượng to khỏe, manh động. 5 hiệp sĩ bị y đâm gục trong vòng 13 giây. Hơn nữa, trong quá trình vây bắt, Tài Mụn dùng hung khí cố thủ, cơ quan chức năng đã nổ súng trong quá trình vây bắt đối tượng này. Hai nghĩ can Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài Mụn) Theo ghi nhận của PV tại địa phương nơi Tài Mụn từng sinh sống, hầu hết những người sống gần gũi với Tài đều tỏ ra bàng hoàng khi hay tin đối tượng bị bắt và là người trực tiếp đâm thương vong 5 hiệp sĩ. Như nhiều người nhận định, Tài Mụn là người hiền lành, gần gũi, sống biết trước biết sau. “Nghe tên Tài Mụn ai cũng tưởng nó ghê gớm, giang hồ lắm nhưng không phải, tại mặt nó nhiều mụn thôi”, bà Tám sinh sống gần nhà Tài cho biết. Từ nhỏ Tài Mụn sống với ông bà nội. Dưới Tài có một người em trai, người này cũng đã trưởng thành và sống với bố. Lúc Tài được 2 tuổi thì bố mẹ ly hôn. “Nó học đến cấp 2 thì nghỉ. Tài nó cũng không có nghề nghiệp cụ thể, Lúc làm cái này lúc làm cái kia. Trước lúc bị bắt tôi thấy Tài đang làm ở quán cà phê cho người bà con. Gia cảnh của nó cũng tội lắm. Lúc nghe tin Tài bị bắt và là người đâm các hiệp sĩ chúng tôi rất bàng hoàng. Bình thương nó hiền thế, nào ngờ lại làm những việc như vậy”, hàng xóm cho biết. Tài cũng là người kín đáo, ở địa phương từ trước đến nay gần như không có điều tiếng gì, mgoài việc Tài Mụn từng phải đi tù cải tạo hơn 1 năm. "Lần đó, tôi nghe người nhà Tài kể nó đánh nhau ở quán karaoke. Mình nghĩ là thanh niên nhậu nhẹt quá chén thì quậy phá tý thôi. Nó cũng mới ra tù cuối năm rồi. Tưởng nó tu tỉnh rồi cơ, ai ngờ ngờ lại tham gia nhóm trộm cướp”, bà Tám nói tiếp. Như lời hàng xóm, ngay trong tối xảy ra sự việc mọi người còn thấy Tài Mụn nhậu với 4 người bạn ở quán nhậu gần nhà. “Khi công an bắt nó tôi còn tưởng bắt nhầm người cơ đấy. Lúc tối ngày 13/5 thì xảy ra sự việc nhưng đêm hôm ấy tôi còn thấy Tài ngồi nhậu với bạn. Lúc đó, báo chí có đưa tin về sự việc rồi. Hình như mấy đứa nó còn bàn tán xôn xao về vụ cướp", hàng xóm của Tài Mụn nói. Vợ suy sụp khi hay tin chồng bị bắt Được biết, gia đình Tài trước đây sinh sống tại P. Tân Chánh Hiệp (Q.12). Sau khi cha mẹ ly hôn, Tài về sống với ông bà nội tại xã Trung Chánh (H. Hóc Môn). “Tôi nuôi nó từ nhỏ đến giờ. Tài lớn lấy vợ, không sống với tôi nữa, cũng chính là từ lúc ấy tôi nghe nhiều chuyện không vui về nó”, bà Ba Cang, bà nội Tài chia sẻ. Người thân của Tài cũng xác nhận gã có tiền án, và mới thụ án xong. Như lời bà Ba Cang, Tài Mụn như hôm nay cũng một phần do thiếu thốn tình cảnh, quan tâm giáo dục của cha mẹ. Trong khi đó, bà Ba Cang cũng bị bệnh tim, gia cảnh khó khăn. Dù đang bệnh tật và tuổi già nhưng bà vẫn phải buôn bán nuôi cháu ăn học. “Đấy, cũng vì thế mà tôi không có nhiều thời gian dạy bảo Tài. Nó lớn rồi đi đây đi đó. Tôi cũng không biết cháu mình làm những việc gì bên ngoài”, bà nói. Sau khi ra tù Tài Mụn cưới vợ. Lúc Tài bị bắt, vợ gã đang mang thai. Như lời người bà nội, lúc Tài trưởng thành được bà mua chia cho một căn nhà nhỏ. Hiện căn nhà này bố và em trai Tài Mụn đang sinh sống. Khi không ở cùng ông bà nội, Tài có thời gian Tài sinh sống tại đây. Sau khi Tài cưới vợ thì chuyển ra ngoài và thuê nhà trọ sinh sống. Bà kể: “Nó cưới vợ được 3 tháng nay. Vợ nó người miền Trung, nhưng cũng sinh sống trong này lâu rồi. Vợ Tài hiền lành, dễ thương. Hai đứa nó thuê trọ gần đây, thỉnh thoảng cũng đưa nhau về thăm tôi”. Được biết vợ Tài Mụn hiện đang mang thai. Hiện, vợ Tài đã được cha mẹ ruột đón về quê chăm sóc. “Biết tin chồng liên quan đến vụ việc này con bé nó suy sụp tinh thần. Vợ Tài cũng không biết những việc chồng mình làm. Tôi cũng không ngờ là cháu mình nó lại hành động như vậy. Tưởng nó tu chí rồi, trưởng thành rồi, biết lo cho gia đình vợ con rồi mà nào ngờ giờ lại thành như vậy. Thôi thì ai làm thì người đó chịu, nhưng mà còn vợ nó, con nó không biết sẽ sống sao đây”, bà Ba Cang buồn bã cho biết.

Theo Lê Nguyễn (Gia đình & Xã hội)

