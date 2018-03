Giải cứu an toàn 2 bé gái bị bắt cóc, tống tiền 50.000USD

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa giải cứu an toàn 2 bé gái 5 và 7 tuổi bị bắt cóc, tống tiền 50.000USD xảy ra trên địa bàn.

Hiện công an đang tạm giữ một số người liên quan, nhằm làm rõ hành vi và phục vụ công tác mở rộng điều tra.

2 bé gái bị bắt cóc tống tiền đã được lực lượng công an giải cứu an toàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7.3 ông Trần H (ngụ quận 11, TP.HCM) đến công an địa phương này để trình báo về việc 2 con gái của ông là Trần Hoàng M.A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi) bị mất tích ngay tại trường học. Cụ thể, ông H cho biết, cả 2 bé gái là con của ông với người vợ sau, đã ly hôn. Hiện 2 cháu đang sống cùng ông và người mẹ ruột của ông.

Chiều 7.3, gia đình đến trường đón 2 cháu bé thì nhận được thông tin là đã có người đón. Gia đình hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, công an đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến sáng 9.3, mẹ của ông Trần H nhận được tin nhắn và 1 đoạn clip ngắn. Nội dung tin nhắn của kẻ giấu mặt thông báo là chuẩn bị 50.000USD để chuộc 2 con, không được báo công an và phải viết giấy xác nhận là không thưa kiện, 2 bé gái không bị bắt cóc mà là nhờ người quen đến trường để đón. Đồng thời, đoạn clip ngắn trên thể hiện bé gái lớn, là M.A nói, nhớ bà và bà nội, kêu gia đình thu xếp mang tiền đến chuộc 2 chị em về.

Khi xác định là 2 con bị bắt cóc, ngay lập tức ông Trần H cùng mẹ ruột đến Công an quận 11 để trình báo. Tiếp nhận và đánh giá thông tin nghiêm trọng, Ban chỉ huy Công an quận 11 đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM. Lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Công an quận 11 khẩn trương xác mình, bằng mọi giá phải giải cứu an toàn cho 2 bé gái càng sớm càng tốt. Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 9.3 lực lượng công an đã xác định được địa điểm nghi vấn những kẻ bắt cóc đã giữ 2 cháu bé. Ngay trong chiều hôm đó, hàng chục trinh sát phục kích, ập vào căn phòng trọ ở quận Bình Tân (TP.HCM), giải cứu an toàn cho 2 bé gái. Đáng nói là, khi được giải cứu 2 bé gái không hề có thái độ sợ sệt hay hoang mang như nạn nhân bị bắt cóc.

Bất ngờ hơn, ngay tại phòng trọ kế bên, lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ người phụ nữ tên D, là người giúp việc cho gia đình ông Trần H. Từ khai báo của D, công an xác minh nhanh, tiến hành tạm giữ thêm 1 người phụ nữ khác, là bà H (Việt kiều Mỹ), người quen thân với gia đình ông Trần H.

Bước đầu, bà H không nhận là người thực hiện vụ bắt cóc tống tiền mà khai báo có một số người khác tổ chức. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ bắt cóc, tống tiền đầy bất ngờ này.

XEM THÊM:

Clip: Ổ nhóm bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản sa lưới