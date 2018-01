Giao lưu trực tuyến với tuyển thủ U23 VN Văn Thanh và Văn Toàn

Ngoài bóng đá Toàn còn niềm đam mê nào khác không?

- Ngoài bóng đá em thích nghe nhạc hoặc vào mạng chứ không có đam mê nào khác.

Toàn mong ước gì cho năm mới khi chỉ còn gần 1 tuần nữa là Tết?

- Năm mới em hi vọng may mắn hơn và không bị chấn thương. Năm qua em bị chấn thương 1 lần và nghỉ 1 thời gian dài. Năm nay em hi vọng sức khỏe và phong độ tốt hơn.

Tết này Toàn muốn làm gì?

- Em chỉ mong ở nhà với bố mẹ vì em đi nhiều rồi. Chỉ mong có thời gian bên bố mẹ.