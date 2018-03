Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên, lò đốt vàng mã rừng rực lửa

(Dân Việt) Trong ngày Tết Nguyên tiêu - rằm tháng Giêng, rất đông nam thanh, nữ tú nô nức lên chùa Hà (Cầu Giấy-Hà Nội) thắp hương cầu bình an, cầu duyên... khiến khu vực đốt vàng mã hoạt động hết công suất.

Trong ngày Tết Nguyên tiêu - rằm tháng Giêng (15 tháng Giêng Âm Lịch), rất nhiều người dân đã tới chùa Hà (Cầu Giấy-Hà Nội) thắp hương cầu bình an dịp đầu năm mới khiến xung quanh khu vực này trở nên nhộn nhịp...

Ghi nhận của PV Dân Việt, trong ngày 2.3 (tức rằm tháng Giêng) rất đông người đã đến chùa Hà, trong đó phần lớn là các bạn trẻ. Trước khi vào lễ chùa, những người chưa chuẩn bị sẵn đồ lễ từ trước thường mua một số đồ lễ hàng mã như bánh kẹo, tiền "âm phủ", bó hương và hoa hồng...

Theo quan niệm xưa, chùa Hà là một trong những ngôi chùa thiêng cho những ai ước nguyện đường tình duyên. Chính vì thế, đầu năm mới, đặc biệt là ngày rằng tháng Giêng lên chùa, ngoài cầu phúc, lộc và sự bình an, nhiều nam thanh, nữ tú còn cầu chuyện tình duyên có nhiều may mắn hay cầu mong tìm được ý trung nhân.

...nhiều người đã có mặt tại chùa Hà từ sớm ngày rằm tháng Giêng để dâng hương cầu khấn.

Như bao người đi lễ chùa khác, tiền mệnh giá nhỏ 1.000 đồng, 2.000 đồng... được người dân lễ chùa Hà sử dụng để rải, đặt tại các nơi thờ tự.

Với quan niệm "Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng", tại sân trước điện chùa Hà, nơi đặt các lư hương ngoài trời, lượng người tới thắp hương đều vượt xa so với ngày thường.

Nhiều ngườicho biết, tới chùa Hà, đặt lễ ở chính điện nếu muốn cầu tài lộc, còn nếu cầu duyên thì dâng hương ban thờ mẫu mới có kết quả tốt

Nhiều bạn trẻ tin vào sự linh ứng của ngôi chùa Hà: trai gái độc thân đến đây xin cầu duyên đều nhanh chóng tìm đuợc ý trung nhân của mình nên dịp đầu năm luôn là cơ hội để nam thanh nữ tú tới chùa cầu duyên, giải hạn. Anh Hoàng An (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, anh mới kết thúc mối tình gần 9 năm của mình vì những lý do không thể nói ra. Anh đến chùa Hà ngoài việc muốn tìm nơi bình yên còn cầu mong cho "người ấy" luôn được an yên và hạnh phúc.

Các lư hương tại chùa Hà trong ngày rằm tháng Giêng luôn đầy hương bởi người dân đi lễ đông hương ngày thường rất nhiều.

Đáng chú ý, dù đã có đề nghị cấm đốt vàng mã, nhưng do lượng người đến làm lễ, cầu Phật rất đông nên khu vực hóa vàng của chùa Hà vẫn hoạt động hết công suất

Tại đây, có hai nơi hóa vàng nhưng luôn đỏ lửa

Hương sau khi được người dân thắp tại chùa được chất thành đống để "hóa"...

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, mới đây, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra công văn đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Cụ thể, văn đề nghị Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chư tôn tăng ni trụ trị các tự viện (bao gồm: chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm phật đường) nhất là các tự viện là di tích lịch sử - văn hóa tổ chức lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo.

Theo ghi nhận của PV, phía bên ngoài cổng chùa Hà khá lộn xộn bởi sự xuất hiện của khá nhiều người bán hàng dạo, chào mời chơi trò "đỏ - đen"....