Hà Nam: Lập 15 chốt bảo vệ Lễ Phát lương Đức Thánh Trần

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu Trung ương, địa phương và nhân dân về dự lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần, Công an tỉnh Hà Nam bố trí thường trực tại 15 điểm chốt trong và ngoài khu vực tổ chức lễ hội để phục vụ trực tiếp công tác đảm bảo ANTT, ATGT.

Ngày 27/2, Công an tỉnh Hà Nam triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT Lễ Phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân năm 2018.

Theo kế hoạch, Lễ Phát lương Đức Thánh Trần được tổ chức tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân (Hà Nam), trong thời gian từ tối ngày 01 đến ngày 02 tháng 3/2018 (tức đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Đền Trần Thương - nơi diễn ra Lễ phát lương Đức Thánh Trần

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn đại biểu Trung ương, địa phương và nhân dân về dự lễ hội, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch nhằm phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo ANCT, TTATXH, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh sẽ huy động đảm bảo quân số cùng các phương tiện bố trí thường trực tại 15 điểm chốt trong và ngoài khu vực tổ chức Lễ hội để phục vụ trực tiếp công tác đảm bảo ANTT, ATGT.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng Lễ hội có hành vi gây phức tạp về ANTT.