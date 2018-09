Hiểm họa khôn lường khi công trình cao tầng xây sát đường

Chiều 28.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người (Điều 295 Bộ luật hình sự). Quyết định khởi tố vụ án hình sự được cơ quan điều tra ban hành căn cứ dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong quá trình điều tra vụ việc. Công trình có khung sắt rơi là tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, gồm 2 tầng hầm và 16 tầng nổi. Chủ đầu tư là Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai. Đơn vị thi công là Công ty đầu tư và phát triển Tây Hồ. Tòa nhà nằm trên lô 4.6NO đường Lê Văn Lương.