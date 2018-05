'Hiệp sĩ' bắt cướp ở Sài Gòn là "mô hình kỳ lạ"?

(Dân Việt) Ở nhiều nước, tất cả các hình thức trấn áp tội phạm đều do cảnh sát thực hiện. Vì thế mô hình hiệp sĩ bắt cướp ở Sài Gòn đang được cho là "điều kỳ lạ"...

Tại Mỹ, tất cả các hình thức trấn áp tội phạm đều do cảnh sát thực hiện. Nếu Việt Nam cho phép người dân lập các nhóm này trên phố, có thể tạo nên kẽ hở về an ninh cho kẻ xấu hoành hành với lý do "đi bắt trộm cướp". Vì thế công an nên khuyến cáo người dân không tham gia. Việt Nam có một hệ thống hùng hậu bao gồm lực lượng dân phòng, thanh niên xung phong, công an, và việc người dân tham gia truy bắt trộm cướp là quá nguy hiểm, chưa kể họ phải bỏ công sức, thời gian bên gia đình để giúp xã hội. Ở Paris, Pháp, một trong những điểm bị cho là có tỷ lệ tội phạm cao trên thế giới, chính phủ Pháp quy định rõ trấn áp tệ nạn là nhiệm vụ của cảnh sát và an ninh. Vì thế khái niệm "hiệp sĩ" như ở Sài Gòn vừa qua là điều lạ lẫm với nhiều người. Tại Manila, Philippines, phổ biến nhất là tình trạng cướp có vũ trang, khi đó các nạn nhân không có lựa chọn, chấp nhận mất tài sản và đi báo nhà chức trách sau. Nạn trộm cắp không phổ biến ở Manila vì lực lượng an ninh nước này được quyền "bắn tại chỗ". Như Dân Việt đưa tin, tối 13.5, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm nhóm trưởng, bám theo Tài và Phú, chở nhau trên xe Exciter qua nhiều tuyến đường khu vực quận 3, 10. Khi đến cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) bộ đôi này phá khóa xe SH dựng trên vỉa hè. Khi đối tượng quay đầu chiếc SH định bỏ chạy thì bị nhóm “hiệp sĩ” lao vào khống chế. Tên trộm rút dao chống cự, đâm vào nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, Bình Định) tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác bị thương. Sự việc sau đó dấy lên tranh luận rằng, "cuộc chiến" giữa các hiệp sĩ (vốn là những công dân lương thiện, không hề trải qua nghiệp vụ hay được trang bị phương tiện) với những tên cướp liều lĩnh, sẵn sàng chống trả với hung khí cướp đi nhân mạng là "cuộc chiến" không hề cân sức, đầy tự phát và nguy hiểm.

