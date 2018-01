Hình ảnh đầu tiên về bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh tại tòa

(Dân Việt) Vào lúc 7h sáng nay, 8.1, các đoàn xe chở ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận và gần 20 bị cáo đã có mặt tại TAND TP.Hà Nội. Các bị cáo nhanh chóng được dẫn giải ra khỏi xe để vào phía trong tòa án.

Ông Đinh La Thăng được cảnh sát dẫn giải đến phòng xét xử.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh là người xuất hiện trong sân tòa đầu tiên. Đây là lần đầu tiên bị cáo này xuất hiện kể từ sau khi thú nhận trên Đài truyền hình Việt Nam ngày 3.8.2017 sau khi ra đầu thú cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. So với hình ảnh lúc mới từ Đức về đầu thú, bị cáo Trịnh Xuân Thanh lúc này nhìn có phần bình thản và mạnh khỏe hơn.

An ninh được thắt chặt tại phiên toà. Máy soi chiếu an ninh được đặt ở nhiều vị trí trong sân tòa án.

Rất nhiều các phóng viên quốc tế cũng đã có mặt ở phiên toà xét xử sáng nay.

Vào lúc 7h35, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan làm thủ tục để tham dự phiên tòa.

Lúc 7h25, luật sư Phan Trung Hoài, luật sư của bị cáo Đinh La Thăng đã có mặt tại tòa.

Lúc 7h5, khá nhiều luật sư lúc này đang chờ đợi bên ngoài cổng TAND TP.Hà Nội chờ đến giờ được vào trong phòng xử.

Ghi nhận của PV Dân Việt vào lúc 7h sáng cho thấy, các xe chở bị cáo của vụ đại án xét xử ông Đinh La Thăng và 21 đồng phạm sau khi tiến vào sân TAND TP.Hà Nội đã dừng lại. Các bị cáo của vụ án được các cán bộ chiến sỹ công an áp tải vào trong phòng xét xử.