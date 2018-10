Hoa tươi 20.10: Anh em rộn ràng, cửa hàng tất bật, shipper hối hả

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đã cận kề. Sáng nay (19.10), trên các tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội, nhiều cửa hàng hoa đồng loạt mở bán rầm rộ.

Đi ngoài đường dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân nô nức đi mua hoa tặng bạn bè, người thân, trang trí trong nhà...

Các tài xế xe ôm, Grab cũng nhân dịp này vận chuyển hoa cho các cửa hàng để kiếm thêm thu nhập.

Nhiều tài xế chia sẻ hầu hết các cuốc xe trong sáng nay đều là đi ship hoa 20.10.

Các tiệm hoa cũng nô nức khách ra vào hơn mọi ngày. Tại một cửa hàng hoa có tiếng trên phố Cửa Bắc, người đến mua hoa xếp hàng đầy trước cửa.

Những tiệm làm hoa đẹp có tiếng liên tục nhận được đơn đặt hàng, nhân viên vừa bán, vừa phải luôn tay trang trí các lẵng hoa, bó hoa mới để kịp thời phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Anh Thanh Bình, chủ một tiệm hoa trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) cho biết, khách đến hàng anh mua hoa ngày hôm nay đông hơn so với mọi ngày nhưng so với các năm trước thì không đáng kể. Anh đoán rằng do trời mưa nên nhiều người ngại ra đường mua hoa.

"Hôm nay giá hoa tăng khá mạnh, đặc biệt là hoa hồng. Tại các chợ đầu mối hôm nay người ta đã tăng giá hoa hồng lên gấp 3 lần ngày thường rồi. Hoa hồng Đà Lạt lên đến 25.000-30.000 đồng/bông. Hoa hồng nhập thì khoảng 45.000-50.000 đồng/bông", anh Bình cho biết thêm.

Hưởng ứng không khí 20.10, nhiều anh em nam giới cũng hào hứng đi mua hoa làm quà tặng cho chị em phụ nữ trong ngày đặc biệt này.

Bất chấp cơn mưa, các đấng mày râu vẫn cố gắng chọn ra bó hoa đẹp nhất, tươi nhất để tặng cho những người phụ nữ mà mình yêu quý.

Mua hoa tại một cửa hàng trên phố Giang Văn Minh, anh Hoài Nam vui vẻ chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ ngày này tôi lại mua hoa tặng các chị em đồng nghiệp ở công ty. Phòng tôi lại đông phụ nữ nên từ sáng đến giờ tôi qua lại cửa hàng 3, 4 lần rồi".

Các gánh hoa rong cũng qua lại tấp nập hơn trên đường phố Hà Nội, loại hoa bày bán chủ yếu là hoa hồng đỏ.

Không ít người lựa chọn mua hoa tại đây vì tiện đường và có mức giá dễ chịu hơn so với những cửa hàng hoa chen chúc người mua.