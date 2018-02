Kẻ giết cả gia đình 5 người ở TP.HCM đã cướp nhiều tài sản

Liên quan đến vụ thảm sát cả gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ở quận Bình Tân) ngày 22.2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, ở An Giang) để làm rõ các tình tiết giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai gây án một mình. Các dấu vân tay, vết máu, ADN công an thu được từ hiện trường đều khớp với Tình.

Nhà chức trách cho biết nghi phạm khai rời quê lên TP.HCM làm công nhân được hơn 2 năm. Mới đây, Tình được ông Chinh nhận vào làm với mức lương từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng.

Ngày 12.2, sau tiệc tất niên, 2 người làm công cho ông Chinh về quê ăn Tết còn Tình ngủ lại nhà ông này.

Hiện trường vụ 5 người tử vong ngày giáp Tết ở TP.HCM Ngày 15.2 (30 Tết), 5 người cùng gia đình được phát hiện đã chết từ trước đó trong nhà. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm.

4h hôm sau Tình thức giấc đi lại trên gác và làm rơi viên bi sắt khiến bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) giật mình. "Anh ta tức vì bị bà chủ chửi, nên lấy dao bấm đâm liên tiếp vào người bà này", cán bộ điều tra kể.

Bị đâm, bà Hồng chạy xuống phòng khách thì bị Tình đuổi theo truy sát. Lúc này ông Chinh thức dậy cũng bị kẻ sát nhân đâm chết.

Các con nạn nhân nghe tiếng la liền mở cửa ra xem cũng bị thanh niên này đoạt mạng.

Gây án xong, Tình định lôi két sắt ra lấy tài sản nhưng không được. Sau đó anh ta lấy 2 điện thoại di động, xe máy, laptop, một số nữ trang bằng vàng rồi bỏ trốn.

Người dân tập trung xem công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thuận Lâm

Bị thương ở tay, nghi phạm đến Bệnh viện Quân y 175 băng bó. Sau đó anh ta nói với người bạn tên K ở Long An là bị tai nạn nên nhờ đến đóng viện phí và đưa về.

Nghi phạm nhờ K bán 2 điện thoại di động và máy tính cướp của gia đình bị hại ở một cửa hàng ở quận Gò Vấp. Nhưng một chiếc điện thoại không mở được khóa nên Tình cho K.

Còn nữ trang gồm dây chuyền, bông tai, nhẫn vàng thanh niên này nhờ một cô gái ở Long An cất giữ.

Trưa 16.2 (mùng 1 Tết) chuyện Tình gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chấn động dư luận bại lộ, anh K mới biết và mang điện thoại đến công an giao nộp. Từ lời khai của Tình, nhà chức trách đã cử cán bộ điều tra đi thu lại các tang vật của vụ án.

Ngày 15.2 (30 Tết), 5 người cùng gia đình được phát hiện đã chết từ trước đó trong nhà 131/48, đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Anh Mai Xuân Chinh (46 tuổi), Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ anh Chính) và 3 người con: Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Trưa mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) khi đang lẩn trốn tại Long An.

Nhà chức trách đã di lý nghi phạm từ Cần Giuộc Long An về TP.HCM để phục vụ điều tra.

Trước chiến công của các cán bộ điều tra, ngày mùng 1 Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM, Công an TP.HCM biểu dương lực lượng phá án. Ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến Công an TP.HCM khen thưởng cho lực lượng này.