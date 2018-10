Kẻ ôm lựu đạn cố thủ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

(Dân Việt) "Khi cảnh sát phá chuyên án, bắt giữ 4 người thì Sơn bỏ trốn sang Trung Quốc, rồi sang Đức. Khám xét nhà riêng của Sơn, nhà chức trách thu hơn chục cây vàng, cùng một số tang vật", đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an Nghệ An, thông tin.

Như Dân Việt đã thông tin: Công an Nghệ An đang tạm giữ Lê Ngọc Sơn (33 tuổi, trú đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra về các hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Lê Ngọc Sơn tại cơ quan công an. Nguồn: VNE Công an cũng tạm giữ Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vật liệu nổ trái phép. Chiều .10, Công an tỉnh Nghệ An đã thông báo về nhân thân của Lê Ngọc Sơn. Theo VNE: Hơn 1 năm trước, cảnh sát chống ma túy Nghệ An khi lập chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Nghệ An đã xác định Lê Ngọc Sơn là kẻ cầm đầu. "Khi cảnh sát phá chuyên án, bắt giữ 4 người thì Sơn bỏ trốn sang Trung Quốc, rồi sang Đức. Khám xét nhà riêng của Sơn, nhà chức trách thu hơn chục cây vàng, cùng một số tang vật", đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an Nghệ An, thông tin. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an Nghệ An. Nguồn: Zing Bỏ trốn một thời gian, gần đây Sơn trở về quê. Cảnh sát nhận định, Sơn muốn nghe ngóng tình hình xem chuyên án ma túy liên quan tới hắn ta có được công an theo dõi nữa hay không. Ngày 24.9, Sơn đã có hành vi hủy hoại tài sản, sử dụng 2 thanh kiếm chém vỡ kính chắn gió phía trước và kính chắn gió sau cửa lái xe ô tô BKS 37A - 256.95 tại gara ô tô Hoàng Lâm, địa chỉ xóm 7, xã Nghi Phú, TP.Vinh. Theo Zing: Công an Nghệ An sau đó bí mật khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, tài sản, lấy lời khai người liên quan để phục vụ điều tra. Ngày 1.10, Công an TP.Vinh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sơn, nhưng anh này cùng Hoàng Ngọc Sinh ôm lựu đạn cố thủ trong căn nhà ở đường Hồng Bàng. Ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng, nơi Sơn ôm lựu đạn cố thủ. Nguồn: Zing Tiếp đó, cảnh sát triển khai lực lượng để bắt Sơn dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Nguyễn Mạnh Hùng. Khoảng hơn 200 chiến sĩ tham gia vây ráp ngôi nhà. Trong khi Sơn cố thủ, bạn gái, bố, anh chị và bạn bè của Sơn được đưa đến hiện trường để thuyết phục anh này ra đầu hàng nhưng bất thành. Sau khi được lực lượng công an vận động, thuyết phục, đến 11h15 cùng ngày, đối tượng Hoàng Ngọc Sinh đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, tự nguyện giao nộp 1 quả lựu đạn và đầu thú cơ quan công an. Riêng đối tượng Lê Ngọc Sơn vẫn tiếp tục ngoan cố chống đối, cố thủ trong nhà, thách thức, đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đến 23h50 cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Lê Ngọc Sơn buộc phải bỏ vũ khí, đầu hàng. Cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, thu giữ 3 quả lựu đạn, 1 bình khí gas, 1 con dao và một số vật chứng có liên quan. Quả lựu đạn thu tại căn phòng Sơn cố thủ. Nguồn: VNE Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nguồn: VNE

