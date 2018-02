Khóc thét vì những kiểu "yêu" mừng năm mới

Khoảng khắc đầu năm thường khiến nhiều lứa đôi dâng trào cảm xúc, mong muốn “lì xì” cho nhau những kiểu "yêu" lạ để có phút giây thăng hoa đặc biệt, khó quên nhất trong đời.

Nhiều pha yêu đương... chào năm mới

Càng sát Tết, chị Minh Th. (Hà Nội) lại càng cảm thấy chột dạ. Chị luôn cảm thấy bố mẹ và anh chị chồng nhìn mình với con mắt "loe lóe" đầy ẩn ý. Chị dâu cả còn chẳng nể nang gì vỗ vai chị Th. bồm bộp rồi và bảo: "Cô chú năm nay mừng năm mới nhớ chọn địa điểm cho an toàn nhé". Th. đỏ bừng mặt và cảm thấy những vết sẹo sau lưng lại ngứa râm ran.

Tết năm ngoái, vợ chồng Th. mới cưới nhau được 3 tháng, cùng ăn cái Tết đầu tiên trong vai trò mới. Vì thế, cả hai vợ chồng đều cảm thấy hồi hộp, háo hức. Ngoài chuyện mua sắm, tặng quà nhau, Huy còn dự định dành cho vợ một đêm yêu đương lãng mạn khó quên trong giờ khắc giao thừa.

Vì thế, đêm 30 Tết, sau khi ăn cơm xong cùng bố mẹ, vợ chồng Th. xin phép về căn hộ riêng của hai vợ chồng để đón giao thừa cùng nhau. Anh H. đã chuẩn bị sẵn nến, rượu vang, trang trí phòng bằng bóng bay hình trái tim. Còn Th. từ phòng ngủ bước ra trong bộ váy ren rực rỡ, ôm sát đường cong và ngắn không thể ngắn hơn.

Hai người ngồi ở phòng khách, tay trong tay, mắt trong mắt cùng uống rượu "giao bôi". Và vào giờ khắc giao thừa, khi pháo hoa chiếu sáng trên bầu trời ngoài ban công, Th. và H. cùng cuồng nhiệt trong cảm xúc đôi lứa. Nhưng đang lúc thăng hoa, phấn khích, cả hai đè nặng lên cửa kính phòng khách ngăn với ban công. Và… "xoảng", tấm kính rơi xuống vỡ vụn. Cả hai vợ chồng ngã xuống, đè lên mảnh kính vỡ. Tuy rằng kính vỡ thành những hạt vụn, nhưng lưng chị Th. cũng thủng như "tấm sàng". Còn đầu gối anh H. cũng thê thảm.

Ngay đêm giao thừa, hai vợ chồng đã phải gọi bố mẹ nội ngoại hai bên rồi vào bệnh viện cấp cứu. Dù chỉ nói là "vô tình vấp nên ngã vào tấm kính" nhưng nhìn tình trạng của hai vợ chồng, mọi người dù phải sấp ngửa chạy vào viện ngay giờ khắc đầu năm mới dù bực bội nhưng cũng không nén nổi buồn cười.

Th. mất nhiều ngày điều trị tấm lưng "rỗ hoa" của mình. Đau đớn đã đành một nhẽ nhưng dù bôi bao nhiêu thuốc chống sẹo, giờ lưng cô vẫn lấm chấm hoa gấm.

Cho nên Tết này, nghĩ đến việc "mừng năm mới" với chồng là Th. lại rùng mình sợ hãi, đe dọa chồng nhất định không được đụng chạm vào vợ suốt 3-4 ngày Tết.

Còn hai vợ chồng anh Trần Văn C. (Ba Đình) đã cưới nhau được 15 năm. Khi 3 đứa con lần lượt ra đời, chuyện giường chiếu của anh chị cũng nhạt, năm thì mười họa, có khi còn phải "đánh du kích" vì mấy đứa con nhỏ luôn quấy quả. Mấy năm nay con cái lớn, ngủ riêng, anh chị có không gian riêng để quan tâm, chăm sóc nhau. Chị Th. vợ anh cũng rảnh rang để luyện tập thể dục, ăn mặc, trang điểm nên càng ngày càng trẻ đẹp hơn. Nhưng anh C. lại vơi vào thế "lực bất tòng tâm".

Công việc kinh doanh khiến anh C. đi tiếp khách, ăn nhậu suốt ngày. Bụng to, sức yếu, anh C. sớm "hết hơi", sức lực cạn kiệt. Có lúc phấn khích "rút gươm" ra trận nhưng anh C. chỉ "vung" được 1/4 hiệp bóng là đã mềm chân, thở dốc. Dù vợ không nói gì, vẫn tỏ vẻ vui sướng nhưng anh C. biết, vợ vẫn quay mặt vào trong, len lén thở dài.

Vì thế, Tết năm ngoái, anh C. kiên quyết lên kế hoạch hâm nóng tình yêu, quyết tặng vợ món quà mừng năm mới "bùng nổ như pháo hoa". Trước đó, anh C. đã tham khảo nhiều ý kiến bạn bè, thậm chí cả "quân sư" google để ăn các món ăn bổ dương, uống rượu "kích hoạt" súng ống trong thời gian dài. Anh cảm thấy càng gần Tết, anh càng hừng hực như tuổi đôi mươi.

Sau lễ cúng giao thừa, nhanh đuổi hết con cái đi ngủ, anh C. nhanh chóng kéo vợ về phòng để "tặng quà". Quả thật, anh C. giống như "tên ra khỏi cung", căng tràn sức chiến đấu. Chị Th. cảm thấy muốn tan chảy dưới sức nóng của chồng. Tuy nhiên, đang "tung nước kiệu" thì anh C. kêu "ối" một tiếng rồi ôm ngực đổ sụm xuống.

Chị Th. giống như đang ở thiên đường rớt xuống địa ngục. Tuy nhiên, chị vẫn đủ bình tĩnh để đặt anh xuống, vội vã mặc quần áo rồi gọi cấp cứu. Nhân viên y tế đến cũng không dám vần người để mặc quần áo cho anh C. nên bọc anh trong tấm chăn rồi đưa vội vào viện. Bác sĩ cho biết, huyết áp cao, lại bia rượu trong thời gian dài nên bị xơ vữa động mạch, nay lại "hoạt động mạnh" nên bị "nhồi máu cơ tim". Cũng may, nhờ được cấp cứu kịp thời nên anh chỉ nằm viện 2 tuần và dần phục hồi. Cả nhà mất Tết, còn chị Thủy cũng xấu hổ với con cái, bố mẹ gia đình hai bên.

Nhưng cũng nhờ vậy, anh C. gần như cai hẳn được bia rượu, quay trở lại tập thể dục, lấy lại phong độ. "Tết năm nay tôi đủ tự tin "tặng quà" cho vợ. Nhưng có lẽ vợ cũng vẫn chưa quên được "món quà khủng" năm ngoái. Nên chúng tôi dự định cúng giao thừa xong sẽ dắt tay nhau ra chùa gần nhà thắp hương, thế là hạnh phúc lắm rồi" - anh C. cười.

Xem thêm: 6 bí quyết giúp cải thiện chất lượng cuộc yêu