Khởi tố trưởng công an nã đạn vào chủ tịch xã

Ông Thấu cầm súng bắn đạn cao su nhằm vào chủ tịch xã khi bị can ngăn và nã thêm nhiều phát để dọa người xung quanh.

Sáng 4.1, nhà chức trách huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, Công an huyện đã khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc Thấu (44 tuổi, nguyên trưởng công an xã Nghi Quang) về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 245 Bộ luật Hình sự 1999. Bị can được tại ngoại chờ ngày xét xử. Vết thương trên cơ thể ông Thanh do những phát đạn cao su gây nên. Ảnh: Anh Thư. Trước đó, chiều 9.11.2017 ông Thấu trong trạng thái ngà hơi men đã cầm hai khẩu súng bắn đạn cao su khua khoắng khiến nhiều cán bộ tại trụ sở xã hoảng sợ. Ông Nguyễn Đình Thanh (Chủ tịch xã) đến can ngăn đã bị ông Thấu bắn bốn phát đạn vào bả vai... Ông Thấu sau đó còn bắn thêm một số phát đạn cao su khác để doạ người xung quanh trước khi bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở. Nạn nhân hiện đã bình phục sức khỏe, nói tha thứ cho ông Thấu. Sau khi xảy ra vụ án, chính quyền huyện Nghi Lộc vào cuộc đã phát hiện 19 năm trước, ông Thấu có tù án treo 12 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện cho rằng việc tuyển dụng với ông Thấu là không sai.

Theo Anh Thư (Vnexpress)

Tag: trưởng công an xã bắn chủ tịch xã, trưởng công an xã nã đạn vào chủ tịch xã, trưởng công an xã bắn chủ tịch xã nghệ an, công an bắn chủ tịch xã