Khống chế kẻ ngáo đá hung hãn, đòi "yêu" người phụ nữ hơn 16 tuổi

Sau khi dùng ma túy đá, Thắng đã không làm chủ được bản thân, tự lột quần áo và chạy lên tầng đòi "yêu" một người phụ nữ không quen biết, hơn y tới 16 tuổi.

Cuối tháng 2.2019, một đối tượng dùng ma túy đá ở quận Hà Đông (Hà Nội) đã không làm chủ được bản thân, tự lột quần áo và chạy lên tầng đòi "yêu" một người phụ nữ không quen biết, hơn y tới 16 tuổi. Khi nạn nhân chống cự và báo cảnh sát, tên này đã chạy về nhà, lấy dao mèo ra đe dọa rất hung hãn. Các lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hà Đông đã phải dùng tới hơi cay để khuất phục đối tượng ngáo đá này.

Trưa 23.2.2019, chị T.H (SN 1972, trú tại Hà Nội) đến nhà chị gái ở tầng 3 nhà BT2, khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông). Khi vừa vào nhà, chị H bất ngờ thấy đối tượng Đào Mạnh Thắng (SN 1988, trú tại phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đứng ở cửa, không mặc quần áo.

Thắng là đối tượng tạm trú tại tầng 2 của khu nhà này. Lúc giáp mặt chị H, Thắng đòi "yêu" người phụ nữ không quen biết và hơn y tới 16 tuổi.

Khoảnh khắc lực lượng cảnh sát khống chế, đưa đối tượng ngáo đá ra ngoài.

Bức xúc và sợ hãi, chị H lấy chai nước trong túi để đẩy Thắng ra, đồng thời đóng vội cửa nhà và cố thủ. Bị từ chối, đối tượng tỏ ra hung hãn, chạy về nhà và lấy con dao mèo mang lên, rồi liên tục đứng ở cửa chửi bới, đe dọa sẽ giết chị H.

Lúc này, do điện thoại hết tiền nên chị H không thể liên lạc với người thân và chỉ còn biết kêu cứu từ trong nhà, song không ai nghe tiếng. Rất may là một lúc sau, người thân của chị gọi điện và biết sự việc, nên đã cấp báo tới số máy 113 của cảnh sát.

Lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hà Đông trực tiếp tới hiện trường để theo dõi chỉ đạo xử lý vụ việc.

Đối tượng Đào Mạnh Thắng khi đã bị khống chế và vẫn chịu ảo giác sau khi dùng ma túy đá.

Cảnh sát xác định Đào Mạnh Thắng có những biểu hiện bất thường nói trên là do đối tượng vừa sử dụng ma túy đá. Lúc bị cảnh sát bao vây, Thắng đã chạy xuống nhà, chốt cửa và cầm dao cố thủ bên trong.

Nhằm kiểm soát tình hình, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng cho chính đối tượng, lực lượng cảnh sát đã phải phá cửa, rồi dùng hơi cay để khống chế kẻ ngáo đá.

Dưới đây là video clip ghi lại khoảnh khắc cảnh sát khống chế đối tượng Thắng và đưa ra ngoài:

Tại nhà đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ được bộ dụng cụ để "chơi" ma túy đá. Khi cảnh sát dẫn giải Đào Mạnh Thắng về trụ sở, đối tượng này vẫn còn bị ảo giác, liên tục hò hét, không kiểm soát được hành vi.

Sau đó, đối tượng đã bị xử phạt hành chính. Hiện Thắng đã được lập hồ sơ, đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Vụ việc trên tiếp tục là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những kẻ tự phá hoại cơ thể bằng việc dùng các chất kích thích bị cấm như ma túy đá, cần sa, heroin...