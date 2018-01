Không chịu nổi áp lực, BOT Ninh An đối thoại với tài xế

Không chịu nổi áp lực, chủ đầu tư BOT Ninh An phải nhờ UBND thị xã Ninh Hòa đứng ra chủ trì cuộc đối thoại với các tài xế.

Sáng 4.1, ông Vũ Hải Long, Phó giám đốc Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, cho biết UBND thị xã Ninh Hòa, chủ đầu tư BOT Ninh An sẽ có cuộc đối thoại với các lái xe phản đối trong thời gian qua để tìm giải pháp tháo gỡ tình hình. Theo ông Long, tháng 12.2017 chủ đầu tư cũng đã đối thoại với các tài xế, nhưng sau đó việc phản đối khi qua trạm vẫn diễn ra. Tài xế dừng xe ngay trạm thu phí để phản đối. Ảnh: An Bình. “Tình hình trong mấy ngày qua khá phức tạp, các tài xế tập trung nhiều, buộc trạm BOT Ninh An phải xả trạm liên tục, đặc biệt là trong 2 ngày 2-3.1, trạm phải xả đến 13 lần. Do vậy, chúng tôi đã hẹn các tài xế, mời UBND thị xã Ninh Hòa chủ trì buổi đối thoại sáng nay”, ông Long nói. Liên tục trong mấy ngày qua, các tài xế dùng chiêu dừng xe ngay trạm BOT Ninh An để phản đối. Một vài tài xế dùng tiền lẻ, số khác thì dừng ngay trạm thu phí để sửa xe hoặc đòi tiền vé tháng, dẫn đến việc ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1. “Chúng tôi muốn công bằng, minh bạch từ chủ đầu tư BOT Ninh An. Thứ nhất, tại sao BOT Ninh An lại đặt ở xã Ninh Lộc. Thứ hai, trước đây đặt ở Ninh An, cách Đèo Cả chỉ 10 km, thì nay chuyển về Ninh Lộc, nếu họ làm vậy để tận thu hết xe của toàn thị xã Ninh Hòa và cung đường Đắk Lắk - Nha Trang cũng phải nói rõ. Thứ ba, tại sao nói miễn giảm, mà chỉ giảm cho khu vực quanh BOT Ninh An, trong khi chúng tôi di chuyển chỉ 10 km mà phải trả phí đường bộ cho cả tuyến. Thứ tư, việc thu phí có công bằng không, khi ở BOT Ninh An thu cao hơn các nơi khác?”, một tài xế nói. Liên tục từ tháng 11.2017 đến nay, hàng chục tài xế dùng chiêu trả tiền lẻ để gây áp lực lên chủ đầu tư trạm BOT Ninh An. Theo chủ đầu tư, việc miễn giảm cho các phương tiện đã được Bộ GTVT chấp thuận. Theo đó, chỉ miễn giảm cho 167 phương tiện tại 2 xã, một phường của thị xã Ninh Hòa có bán kính cách trạm BOT Ninh An từ 2-5 km. “Việc miễn giảm này không làm hài lòng các tài xế, vì họ đòi miễn cho cả thị xã. Hiện chúng tôi đang trình phương án miễn 50% giá vé cho các phương tiện ở các xã, phường lân cận trạm, nhưng chưa được Bộ GTVT phê duyệt. Chúng tôi không thể nói miễn là miễn ngay được, mà phải chờ Bộ GTVT đồng ý trước đã”, ông Vũ Hải Long thông tin. Tài xế đòi lại tiền vé tháng ở BOT Ninh An.

Theo An Bình (Zing)

