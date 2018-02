Không để bác sĩ tiếp tục bị hành hung

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hành hung cán bộ, nhân viên y tế khiến dư luận bất bình, đòi hỏi phải có giải pháp xử lý triệt để nhằm chấm dứt hành vi phản cảm này

Gần đây nhất, ngày 20-2 (tức mùng 5 Tết nguyên đán), bác sĩ Phạm Hải Ninh (Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) và bác sĩ Hoàng Đức Trung (Khoa Sản) của Bệnh viện (BV) Sản Nhi Yên Bái sau khi làm nhiệm vụ phẫu thuật lấy thai cho bệnh nhân thì chồng của sản phụ đã trèo lên lan can quay phim, chụp ảnh. Khi bị nhắc nhở, người chồng chửi bới rồi cùng các đối tượng khác lao vào hành hung dã man, gây thương tích nặng cho 2 bác sĩ Ninh và Trung.

Ngày càng manh động

Trước đó, ngày 20-10-2017, chị Trần Thị Thanh Hải - Phó trưởng Trạm Y tế xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - đang trong ca trực thì bị Hoàng Xuân Hải (SN 1991) chém nhiều nhát vào người, khiến chị bị đa chấn thương, phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Hương Khê. Nguyên nhân là do Xuân Hải đến truyền dịch nhưng nồng nặc mùi rượu nên chị Thanh Hải từ chối. Bực tức, Xuân Hải về nhà lấy dao vào chém chị.

Tiếp đó, ngày 23-10-2017, bác sĩ Trần Văn Sơn khi đang trực cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) đã bị người nhà bệnh nhân đánh bất tỉnh. Nguyên do chỉ vì bác sĩ Sơn ngăn người này đến BV hành hung bệnh nhân khác.

Ngày 16-6-2017, tại BV Thể thao Việt Nam (Hà Nội), bác sĩ Phạm Đình Vinh, công tác tại Khoa Y học cổ truyền, đã bị 2 thanh niên hành hung ngay trước cổng. Không chỉ vậy, 2 thanh niên này còn đưa bác sĩ vào trong bệnh viện, bắt quỳ xin lỗi.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu BV Bệnh Nhiệt đới trung ương, cho biết rất nhiều vụ hành hung nhân viên y tế nhưng việc xử lý chưa nghiêm minh nên sự răn đe chưa có. Có lẽ đấy cũng là một trong nhiều lý do để họ đánh người, manh động.

Khu vực cấp cứu - nơi tiếp nhận ban đầu các bệnh nhân - luôn được cảnh báo là “điểm nóng” về mất an toàn, an ninh bệnh viện Ảnh: NGỌC DUNG

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung điều 134 về tình tiết tăng nặng khi hành hung người "đang chăm sóc sức khỏe cho mình". Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác, đặc biệt là "người chữa bệnh cho mình", sẽ bị xử lý hình sự, mức phạt tối đa lên tới 3 năm tù.

Đề nghị truy cứu hình sự

Ông Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp BV Bạch Mai (TP Hà Nội), cho biết sau nhiều vụ hành hung nhân viên y tế và gây mất trật tự BV, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường lực lượng bảo vệ ở các điểm nóng, đồng thời phối hợp với công an phường, cảnh sát giao thông tăng cường an ninh khu vực ngoài BV. Dĩ nhiên, việc tăng cường này cũng không thể bảo đảm chắc chắn việc loại bỏ hoàn toàn các hành vi bạo lực trong môi trường y tế nhưng ở các điểm nóng như khu vực cấp cứu cũng sẽ hạn chế được tình trạng này.

Trước nạn hành hung nhân viên y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng để hạn chế tình trạng này, phải có công an "cắm chốt" tại BV vì nếu chỉ riêng bảo vệ thì chưa đủ. Bộ Y tế từng có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an "nhờ" lực lượng công an tăng cường kiểm soát trật tự trong BV và bảo đảm an ninh trật tự khu vực xung quanh như các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ người dân khi đến khám chữa bệnh… Đồng thời, truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý nghiêm minh các đối tượng hành hung người bệnh và nhân viên y tế.

Về vấn đề trên, ngày 24-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết đến thời điểm hiện tại Bộ Công an vẫn chưa nhận được văn bản đề nghị của Bộ Y tế về việc công an "cắm chốt" tại BV, cũng như cho phép bảo vệ BV dùng công cụ hỗ trợ. Theo Thiếu tướng Quang, khi nào có văn bản cụ thể thì sẽ giao cho các đơn vị chức năng thực hiện theo đúng quy định. Ngoài ra, từ ngày 1-7-2018, Luật về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ có hiệu lực và quy định cụ thể hóa hơn đối với từng lực lượng bảo vệ.

"Từ trước tới nay lực lượng công an địa phương vẫn có quy chế phối hợp bảo vệ các BV. Trong trường hợp công an cắm chốt tại các BV phải đúng theo quy định theo luật" - Thiếu tướng Quang nhấn mạnh.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm, làm việc tại BV Chợ Rẫy (TP HCM) nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam vào chiều 24-2. Thủ tướng yêu cầu chính quyền các địa phương, ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xâm phạm nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của thầy thuốc và nhân viên của ngành y tế. Các cơ quan chức năng, nhất là ngành công an điều tra, xử lý nghiêm những hành động gây thương tích cho các cán bộ ngành y tế; đặc biệt, một số vụ như vừa xảy ra ở Yên Bái. Thủ tướng cũng lưu ý việc quản trị BV, bảo đảm an ninh, an toàn trong BV, không để xảy ra những vụ việc không đáng có, trong đó sớm khắc phục một số tiêu cực trong một số BV như độc quyền cung cấp dịch vụ hậu cần BV (xe cứu thương, xe taxi, dịch vụ ăn uống, dịch vụ an ninh…). Thủ tướng nhấn mạnh: Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam ngày 27-2 là dịp để bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và cảm ơn những người thầy thuốc Việt Nam; mong muốn ngành y tế Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân, khắc phục những hạn chế về y đức, giảm tải BV, lạm dụng thuốc kháng sinh, xét nghiệm; cải cách hành chính, quản lý trang thiết bị y tế, quản lý thuốc... D.Thu

Xót xa bác sĩ… chân đất! Nếu hỏi các bác sĩ điều gì ám ảnh họ nhất hiện nay thì câu trả lời của họ là khả năng bị tấn công ngay lúc đang làm việc. Có thể nói, những năm gần đây, nhất là từ năm 2017, các vụ hành hung bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện có xu hướng tăng lên và tính chất ngày càng nghiêm trọng. Nghe tin đồng nghiệp bị hành hung đến trọng thương, những người trong ngành y tế không khỏi đau lòng. Ngành y tế đã có nhiều động thái yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm, lên án hành vi bạo lực với nhân viên y tế và đã có một số đối tượng bị phạt tù vì hành vi này. Song dường như sự can thiệp vẫn chưa đủ sức răn đe đối với những kẻ thích gây hấn và cho mình cái quyền được đánh đập, lăng mạ các bác sĩ, y tá - những người đang dồn sức cứu sống chính người thân của họ. Thậm chí, Bộ trưởng Bộ Y tế đã từng thốt lên: "Ngành y tế quá đơn độc trong việc chống lại bạo hành bệnh viện". Bệnh viện vốn là môi trường nhạy cảm, do vậy việc ngăn chặn bạo lực tại đây không thể có kết quả trong ngày một ngày hai. Và khi người thầy thuốc luôn bất an thì làm sao họ đủ động lực chăm sóc người bệnh. Vì vậy, nếu không dành cho y - bác sĩ những lời tri ân, quý trọng thì cũng chỉ cần hiểu và chia sẻ với họ những áp lực phải đối mặt hằng ngày, thậm chí từng phút, từng giây. Thế cũng đã là đủ với những hy sinh thầm lặng của những thầy thuốc. Không ít nhân viên y tế đã nhắc lại câu chuyện cười ra nước mắt nhưng có thật trong Chương trình "Táo quân 2018" trên VTV, trong đó khắc họa hình ảnh nhân viên y tế đi chân đất trong khi khám chữa bệnh. Người xem khá bất ngờ khi cuối cùng hiểu ra rằng mục đích của nhân viên này không phải để bảo đảm tiến độ công việc mà chỉ để... chạy thoát thật nhanh nếu chẳng may bị tấn công. Rõ ràng, tình trạng bạo hành với nhân viên y tế giờ đây đã là chuyện cơm bữa khiến những người thầy thuốc luôn cảm thấy bất an. Ngọc Dung

Clip: Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An hồi tháng 8.2017.