Lại một cô giáo tiểu học gợi cảm khiến dân tình đứng ngồi không yên

Sau Âu Hà My - nữ giảng viên nóng bỏng của ĐH Quốc gia Hà Nội - dân tình lại đứng ngồi không yên khi bắt gặp hình ảnh của cô giáo khác cũng xinh đẹp và quyến rũ không kém. Trong bức ảnh đang lan truyền và gây sốt trên MXH, người xem bị ấn tượng với một nữ giáo viên trẻ có vóc dáng cao ráo, gương mặt góc nghiêng xinh xắn. Cô diện bộ áo dài trắng thướt tha đang say sưa giảng bài trong lớp học.

Bức ảnh đi kèm caption: "Động lực để đến lớp mỗi ngày" thu hút hàng ngàn lượt like và rất nhiều bình luận chia sẻ. Danh tính cô giáo nhanh chóng được tìm thấy. Loạt ảnh cô giáo xinh đẹp gây chú ý trên MXH. Cô là Trần Đinh Thanh Nhàn (sinh năm 1995) giáo viên dạy Anh Văn ở một trường tư thục tại TP. Hồ Chí Minh. Trang Facebook cá nhân của Nhàn tràn ngập những hình ảnh đứng trên bục giảng của cô bạn, do dân mạng chia sẻ những ngày qua. Nhàn cho biết bức ảnh này được một cô giáo trong trường chụp lại, khi tham dự một giờ học do cô giáo trẻ đứng lớp. Nhàn cảm thấy vui và khá bất ngờ khi được cộng đồng mạng quan tân, chú ý. "Hồi đó chưa bao giờ nghĩ sẽ đi dạy. Chưa bao giờ nghĩ sẽ là cô giáo đứng lớp dạy người khác. Nói chung, cái nghề chọn mình, và bây giờ thật sự vui vì mình đã đi đúng đường, vui vì mình mang lại cảm hứng học tập cho học trò mình", Nhàn chia sẻ trên Faebook. Kết nối với cô bạn, cô còn tiết lộ thêm nhiều điều thú vị về mình. Trước đây, Nhàn học ngành biên phiên dịch và luôn nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm công việc của một nhân viên bình thường. Năm 3 ĐH, bạn Nhàn có mở một trung tâm Anh Văn và nhờ cô bạn đến dạy hộ một hôm do giáo viên nghỉ ốm. Sự yêu thích với phấn trắng, bảng đen bắt đầu từ đó. Nhàn đã học thêm một khóa sư phạm để giảng dạy. Hiện, Nhàn vừa hoàn thành xong khóa học lấy chứng chỉ TESOL quốc tế (giảng dạy Anh Văn thiếu nhi). Ngoài tiếng Anh, Nhàn còn biết nói tiếng Nhật, cô có bằng N5 và tiếng Tây Ban Nha, bằng A1. Sau thời gian đứng lớp, Nhàn tham gia biểu diễn trong một nhóm nhạc Tây Ban Nha trong vai trò ca sĩ. Cô giáo kiêm thành viên nhóm nhạc chơi được các loại nhạc cụ là guitar, piano, ukulele và organ. Khi được hỏi về những bức ảnh gợi cảm, sexy của mình trên Facebook lẫn Instagram, Nhàn giải thích: "Mình từng giảng dạy ở 2 trường quốc tế, trường bây giờ là trường tư thục, các đồng nghiệp của mình đều có suy nghĩ rất thoáng. Học sinh bây giờ lớn nhanh lắm. Các em đều có Facebook của cô giáo dù mình không cho các em, các em vẫn yêu quý mình và không bao giờ thắc mắc vì sao cô lại ăn mặc như thế. Khi lên lớp, mình rất thân thiện và luôn nỗ lực truyền đạt kiến thức cho các em. Mình nghĩ vì mình có tâm nên được các em yêu quý". Chia sẻ về phong cách ăn mặc có phần táo bạo của bản thân, Nhàn cho rằng ai cũng đều có cuộc sống riêng tư ngoài nghề nghiệp nên bản thân cần được tôn trọng sở thích riêng tư ấy. Trong tương lai, Nhàn muốn trở thành giảng viên đại học và càng ngày càng có nhiều học trò yêu mến mình hơn.

Theo Trình Ca (Thế giới trẻ)

