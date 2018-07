Lãnh đạo Lạng Sơn nói về 35 thí sinh điểm cao bất thường là cảnh sát cơ động

Theo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an), năm nay chỉ tiêu tuyển sinh toàn khối là 1.192, giảm mạnh so với năm 2017 (1.500). Ngành công an xét tuyển bằng nhiều tổ hợp: A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh), D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Trong đó tổ hợp C03 dùng để xét tuyển vào nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, nghiệp vụ cảnh sát. Năm 2017, 7 trường công an dẫn đầu cả nước về điểm chuẩn trung bình với 26,67, tức mỗi môn trong tổ hợp đạt 8,9 điểm.